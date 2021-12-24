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Son dakika... Asgari ücret zammının ardından maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

24.12.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Asgari ücret zammının 2022 yılındaki tutarının belli olmasının ardından tüm çalışanları ilgilendiren yeni düzenlemeler yapıldı. Ücret ve maaşların asgari ücrete kadar olan kısmını vergi dışı bırakan uygulama herkes tarafından merak edilmeye devam ediyor. Yeni destekle birlikte maaşı asgari ücretten yüksek olanlar ne kadar maaş alacak? İşte cevabı…

Son dakika... Asgari ücret zammının ardından maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete yapılan zam tutarının ardından tüm çalışanları ilgilendiren yeni uygulamalar da ocak ayından itibaren devreye girecek. Çalışanların tümü için büyük önem taşıyan tüm ücret ve maaşların asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Peki yeni yılda çalışanların maaş bordrosunda neler değişecek? Yeni düzenlemeler maaşlara nasıl yansıyacak. Brüt ücretle çalışanları yakından ilgilendiren o hesaplama belli oldu.

TÜM ÇALIŞANLARIN MERAK ETTİĞİ KESİNTİLER BELLİ OLDU

Milliyet gazetesinden Cem Kılıç bugünkü köşesinde ‘2 soru 2 yanıt’ diyerek milyonlarca çalışanın merak ettiği soruları yanıtladı. İşte o sorular ve cevapları:

Soru 1 - 2022 yılıyla birlikte işyerleri yasal olarak asgari 4.250 TL ücret verecekler değil mi? Bu tutarın aşağısında kimse çalıştırılamayacak...

Yanıt 1 - Evet doğru. İşyerlerinde net olarak 4.253,40 TL’nin altında ücret ile kimse çalıştırılamayacak.

Soru 2 - Şu an 5.500 TL brüt ücret alan bir çalışan, yeni destekle birlikte 2022 yılının ocak ayında ne kadar maaş alacak?

Yanıt 2 - Bunu bir tabloyla açıklayalım.

Brüt ücret: 5.500 TL olsun.

SGK işçi payı: 770 TL İşsizlik sigortası işçi payı: 55 TL

Gelir Vergisi matrahı: 4.675 TL (Bundan istisna tutarını, yani asgari ücretin net tutarını düşelim. Kalan tutar üzerinden ilgili vergi diliminden, Ocak ayı yüzde 15 vergi hesaplayalım.)

Kümülatif vergi matrahı: 4.675 TL (Ocak ayı için.)

Gelir Vergisi (Yüzde 15): 63.24 TL

Damga vergisi: 3.76 TL (Brüt ücret tutarından asgari ücretin brut tutarı, yani 5.004 TL istisna, kalan tutar üzerinden yapılan hesaplama 3.76 TL)

Kesintiler toplamı: 892 TL

Net Ücret: 4.608 TL 5.500 TL brüt ücreti olan bir çalışanın eline ocak ayında 4.608 TL geçecek. (Daha önce çalışanın eline aylık ortalama 4.050 lira gibi bir rakam geçiyordu.) Yıl içinde vergi matrahı yükseldikçe, gelir ve damga vergisi yükseleceğinden eline geçen tutar azalacak. Örneğin, aralık ayına gelindiğinde brüt ücret düzeyi değişmezken net ücreti 4.586,92 TL’ye düşecek. 2022 yılı zamları da brüt ücret üzerinden hesaplanacak. Ama burada önemli bir nokta var. Henüz konuya ilişkin yasal tebliğ çıkmadı. Dolayısıyla, bir değişikliğe gidilmesi durumunda bu yaptığımız hesaplamalar da farklılaşabilir.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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