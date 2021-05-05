Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Mayıs itibari ile hesaplara yatırılacağını bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BUGÜN HESAPLARDA

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, dün yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri hesaplara yatırılacak” dedi.

Bakan Bilgin'in açıklaması;

Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz.



Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) May 4, 2021



