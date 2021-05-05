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Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

05.05.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Milyonlarca vatandaşın beklediği ödemeler bugün veriliyor.

Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Mayıs itibari ile hesaplara yatırılacağını bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BUGÜN HESAPLARDA

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, dün yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri hesaplara yatırılacak” dedi.

Bakan Bilgin'in açıklaması;

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kısa Çalışma Ödeneği
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hesaplara yatan o rakamlarla bu ülkeyi yöneten alıp kendi geçinsinde görelim
geçen yıl sosyal yardımlaşmaya başvuru yaptım halen süreç devam ediyor yazıyor lanet gelsin böyle sisteme
Ptt ler kapalı nasıl alacaklar?

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