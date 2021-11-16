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Son Dakika: Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

16.11.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz. Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Komitesi'nde konuşuyor.

Bakan Elvan'ın açıklamasından satır başları:

"Üretim yatırım büyüme ve istihdam göstergelerinde pek çok ülkeye göre farkımızı ortaya koyduk. Seçici maliye politikaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye'yi pozitif ayrıştırmıştır.

Enflasyonda maalesef istediğimiz seviyede değiliz. Güçlü kamu maliyesine devam edeceğiz.

Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Lütfi Elvan
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