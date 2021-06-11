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Son Dakika: Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

11.06.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önünde engeldir. Üretici fiyatlarının artışında döviz kuru geçişkenliği ve artan emtia fiyatları rol oynuyor. " dedi.

Son Dakika: Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan açıklamasında enflasyonla mücadele mesajı vererek, "Bu ülkenin refahı için kazanılması gereken bir savaştır" ifadelerini kullandı.

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Bakan Elvan, "Yapısal politikalara hız kazandıracağız. Fiyat istikrarı komitesi enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirecek" dedi.

Bakan Elvan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Hem yapısal hem de dönemsel risklerle karşı karşıyayız.

Salgın tedarik süreçlerinde tek bir merkeze bağlı kalmanın sakıncalarını ortaya koydu.
Küresel değer zincirlerinde yeniden şekillenmeye şahit oluyoruz.

Bir yandan pandemi ile mücadele ederken ülkemizin ekonomi politikalarımızın temel rotasını belirledik.

Erken harekete geçip fırsatını yaratanlar pandeminin kazanını olacak.

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Salgın desteğinin yıl sonunda 191 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz.

9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar TL destek verildi.

Fiyat istikrarı ve cari açık da ekonomi politikalarımızın odağında bulunuyor.

Enflasyon sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engeldir.

Bakanlık olarak enflasyon ataletini engellemek amacıyla yönetilen ve yönlendirilen ürün ve fiyat politikasını uyumlu bir şekilde uyguluyoruz.

Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor.

Üretici fiyatlarının artışında döviz kuru geçişkenliği ve artan emtia fiyatları rol oynuyor.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Seni komik şey
Sayın bakanım çok iyi analiz etmişsiniz bravo cehape başta olsaydı dolar şimdi 20 30 lirayı geçmişti vurun dibinede şu cehapelilerin dolarları ellerinde patlasın amin yecmainnn
uçmuş gitmiş neyin açıklaması

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