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Son Dakika! Bakan Elvan: Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir

30.06.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'na ilişkin 'müdahale' açıklaması yaptı.

"MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan "Fiyat İstikrarı Komitesi"nin amacına ilişkin açıklama yaptı.

Fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankasının görevi olduğuna dikkati çeken Elvan,

"Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Bakan Elvan'ın o açıklaması;

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan
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