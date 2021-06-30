Son Dakika! Bakan Elvan: Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'na ilişkin 'müdahale' açıklaması yaptı.

"MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan "Fiyat İstikrarı Komitesi"nin amacına ilişkin açıklama yaptı.

Fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankasının görevi olduğuna dikkati çeken Elvan,

"Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Bakan Elvan'ın o açıklaması;

Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır.



Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin

geliştirilmesidir.



Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) June 30, 2021

Kaynak: AA



