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'Ekonomi Koordinasyon Kurulu' ve 'Fiyat İstikrarı Komitesi' kuruldu

30.06.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" ve "Fiyat İstikrarı Komitesi" kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

'Ekonomi Koordinasyon Kurulu' ve 'Fiyat İstikrarı Komitesi' kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan iki ayrı kararname ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşacak. Komite, gerek görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları ile üniversite ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edecek.

KOMİTE'NİN GÖREVLERİ

Fiyat İstikrarı Komitesi, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal önerileri geliştirecek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak.

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EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU

Buna göre, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulduğu belirtildi. Kurul, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, toplantılarını aylık olarak gerçekleştirecek ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlayacak.

Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde, kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri de davet edilebilecek.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TCMB
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