FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması, ilk sinyal geldi

SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması, ilk sinyal geldi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.02.2025 15:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına günler kala emekliler bayramda ne kadar bayram ikramiyesi alacağını merak ediyor. Konu ile ilgili 4 bin liradan 5 bin liraya kadar tahminler yapılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, çalışmaların yapılacağını belirtti.

SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması, ilk sinyal geldi

Emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere bayram ikramiyesi alıyor. Bayram ikramiyelerine bayram öncesinde zam yapılıp yapılmayacağı ise merak ediliyor.

iStock-1449572867

YÜZDE 50 ZAM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam ile 3 bin liraya yükseltilmişti. Bu sene ise emekliler bayram ikramiyelerinin 4 bin lira 5 bin lira bandında olacağını düşünüyor. İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

thumbs_b_c_76ee39c7e6e6aacc565819b9b61ca39b

EMEKLİ NE KADAR İKRAMİYE ALACAĞINI MERAK EDİYOR

16.5 milyon emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ederken ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı da araştırılıyor. Buna göre, Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. İkramiyelerin 30 Mart tarihinden önce hesaplara geçmesi bekleniyor.

thumbs_b_c_1e60c1dec6070c217e7464e39949fdb2

BAKAN IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bugün emekli bayram ikramiyeleri için açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken." dedi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Bayram ikramiyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şizofreni hastası anne çocuklarını kesti!

Şizofreni hastası anne çocuklarını kesti!

Mansur Yavaş'ın çok konuşulacak sözlerini ilk kez duyurdu!

Mansur Yavaş'ın çok konuşulacak sözlerini ilk kez duyurdu!

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

Araç muayenesinde yeni dönem başladı!

Araç muayenesinde yeni dönem başladı!

Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

9 yılda 11 kat yükseldi! Fiyatlar cep yakıyor

9 yılda 11 kat yükseldi! Fiyatlar cep yakıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.