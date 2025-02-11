SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması, ilk sinyal geldi

Emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere bayram ikramiyesi alıyor. Bayram ikramiyelerine bayram öncesinde zam yapılıp yapılmayacağı ise merak ediliyor.

YÜZDE 50 ZAM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam ile 3 bin liraya yükseltilmişti. Bu sene ise emekliler bayram ikramiyelerinin 4 bin lira 5 bin lira bandında olacağını düşünüyor. İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

EMEKLİ NE KADAR İKRAMİYE ALACAĞINI MERAK EDİYOR

16.5 milyon emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ederken ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı da araştırılıyor. Buna göre, Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. İkramiyelerin 30 Mart tarihinden önce hesaplara geçmesi bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bugün emekli bayram ikramiyeleri için açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken." dedi.