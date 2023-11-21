Son dakika: Bakan Işıkhan’dan ‘tek zam’ mesajı: Emekli maaşı ve asgari ücret zammına ‘hedef enflasyon’ ayarı geliyor! Dünya Bankası planı değiştirdi

Son dakika haberi… Net asgari ücret 11.402 TL iken en düşük emekli maaşı ise şu an 7.500 TL olarak uygulanıyor. Ancak Ocak zammı ile maaşlar bir kez daha artacak. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve yeni asgari ücret için yıl sonu enflasyonunun mu, hedef enflasyonun mu dikkate alınacağı bilinmezliğini korurken yeni detaylar ortaya çıktı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret Ocak 2024 zammı kaç TL?

BAKAN IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRETE 'TEK ZAM' SİNYALİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin gelecek yıl uygulanacak asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi.

"İKİNCİ ZAMMA GEREK OLMAYACAK"

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağına işaret eden Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuz'da ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü" ifadelerini kullandı.

4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu. Nihai zam oranları için 2 veri kaldı. İlerleyen dönemde Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ HESAPLANDI

Yılın son enflasyon raporu Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sunumu ile açıklandı. Erkan, bankanın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 65 olarak duyurdu. Gelecek yıl ise yüzde 36 seviyelerinde bir enflasyon beklentisi var. 6 aylık enflasyon beklentilerine göre emekli zammının refah payı hariç yüzde 37,76 olması bekleniyor. Bu rakama refah payı eklenmesi masada bulunuyor.

EMEKLİ VE İŞÇİNİN YENİ MAAŞINDA BİLİNMEYEN O DETAY

Ancak zamlar konusunda bu yılın enflasyonu değil de gelecek yılın hedef enflasyonunun baz alınacağını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Hem asgari ücret zammı hem de emekli zammı için daha önce hiç duymadığınız o detayı ise Ekonomist Gazeteci Murat Muratoğlu açıkladı. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘ben ekonomiye kesinlikle karışmıyorum. Mehmet Şimşek yönetiyor’ dedi. Türkiye, Mehmet Şimşek sayesinde IMF ve Dünya Bankası’ndan 32 milyar dolar kredi alacak. Dünya Bankası ise kredi verirken size bazı şartlar ileri sürer. Çünkü ekonomiye düzeltemezsen o 32 milyar doları da yakarsın” diyen Muratoğlu dikkat çeken şu değerlendirmeyi yaptı:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

“Mesela televizyonlarda diyorlar ya ‘Seçim var. Ciddi anlamda maaşlara zam yapılacak.’ Ben size söyleyeyim asgari ücret 16 bin lirayı geçemez. En fazla yüzde 40 zam yapılabilir. Niye yüzde 40 yapılabilir? Çünkü önümüzdeki yıl enflasyon hedefi yüzde 36’da. Emekli maaşı da en fazla 10.500 lira falan olur. Çünkü sen IMF ve Dünya Bankası’na taahhüt vermişsin. ‘Bundan sonra biz maaş zamlarını tahmini enflasyona göre yapacağız’ diye açıklama yapıldı. Tahmini enflasyon kaç? Yüzde 36. Seçim yılı diye yüzde 4’lük ek zam da olur. En düşük emekli maaşı 10.500 lira olacak. Asgari ücret de 16.000 TL olacak.”







