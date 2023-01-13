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SON DAKİKA | Bakan Kirişci duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

13.01.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

SON DAKİKA | Bakan Kirişci duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili yeni açıklama geldi. Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan grafikte, "hayvan gen kaynakları koruma desteğine 65 milyon 257 bin 740 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteğine 52 milyon 970 bin 728 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğine 40 milyon 993 bin 269 lira, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteğine 15 milyon 959 bin 14 lira, et regülasyonu desteğine 5 milyon 870 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteğine 2 milyon 572 bin 681 lira ve hububat-baklagil-dane mısır desteğine 1 milyon 345 bin 200 lira ödeme yapılacağı" belirtildi.

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tarımsal destek ödemeleri

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