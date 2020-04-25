FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Bakan Kurum açıkladı! Kira yardımı 48 aya çıktı

Son dakika: Bakan Kurum açıkladı! Kira yardımı 48 aya çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.04.2020 15:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz" dedi. ​

Son dakika: Bakan Kurum açıkladı! Kira yardımı 48 aya çıktı

Ayrıntılar birazdan...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
Koronavirüs sebebiyle internetten alışveriş yüzde 40 arttıKoronavirüs sebebiyle internetten alışveriş yüzde 40 arttı
Çocuk sahibi olanlara bir destek daha! Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme...Çocuk sahibi olanlara bir destek daha! Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
murat kurum, kira yardımı,

En Çok Okunan Haberler

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

TÜBİTAK Başkanı koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih verdi

TÜBİTAK Başkanı koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih verdi

Türkiye'de ada satışa çıkarıldı! Değeri 15 milyon dolar

Türkiye'de ada satışa çıkarıldı! Değeri 15 milyon dolar

Ticaret Bakanlığı'ndan KOBİ'ler için kampanya

Ticaret Bakanlığı'ndan KOBİ'ler için kampanya

Bakan Albayrak açıkladı! 200 milyar TL'ye ulaştı

Bakan Albayrak açıkladı! 200 milyar TL'ye ulaştı

Kilosu 7 bin lira! Yok satıyor

Kilosu 7 bin lira! Yok satıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün alışverişleri online mecralara kaydı

Düğün alışverişleri online mecralara kaydı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak destek tutarını açıkladı

Bakan Albayrak açıkladı! 200 milyar TL'ye ulaştı

Koronavirüs sebebiyle internetten alışveriş yüzde 40 arttı

Koronavirüs sebebiyle internetten alışveriş yüzde 40 arttı

Ticaret Bakanlığı'ndan KOBİ'ler için kampanya

Ticaret Bakanlığı'ndan KOBİ'ler için kampanya

Kilosu 7 bin lira olan arı sütünün sağımına başlandı

Kilosu 7 bin lira! Yok satıyor

Türkiye'de ada satışa çıkarıldı! Değeri 15 milyon dolar

Türkiye'de ada satışa çıkarıldı! Değeri 15 milyon dolar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.