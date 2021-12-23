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Son dakika: Bakan Muş açıkladı: Dövizdeki düşüşü ürüne yansıtmayanlara göz açtırmayacağız

23.12.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, dolar kurunun ardından fiyat düşürmeyenlere Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan son dakika açıklaması geldi. Muş, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız" dedi.

Son dakika: Bakan Muş açıkladı: Dövizdeki düşüşü ürüne yansıtmayanlara göz açtırmayacağız

Sert dalgalanan döviz kurundan dolayı birçok ürünün fiyatı hızla yükselmişti. Dolar ve Euro'daki düşüşün ardından herkesin gözü marketlerdeki fiyatlara çevrildi. Özellikle gıda fiyatlarında düşüş beklenmeye başlandı.

Konuyla ilgili son dakika açıklaması yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansımasına yönelik beklentilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Muş'un açıklaması şöyle;

"Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!"

https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/son-dakika-zam-firsatcilarinin-yeni-oyunu-vatandasin-gozu-marketlerde-indirim-yapiyorlar-ama/433424/

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
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