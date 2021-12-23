Son dakika: Bakan Muş açıkladı: Dövizdeki düşüşü ürüne yansıtmayanlara göz açtırmayacağız

Sert dalgalanan döviz kurundan dolayı birçok ürünün fiyatı hızla yükselmişti. Dolar ve Euro'daki düşüşün ardından herkesin gözü marketlerdeki fiyatlara çevrildi. Özellikle gıda fiyatlarında düşüş beklenmeye başlandı.

Konuyla ilgili son dakika açıklaması yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansımasına yönelik beklentilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Muş'un açıklaması şöyle;

"Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!"

Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız.



İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz.



Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz! — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 23, 2021

https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/son-dakika-zam-firsatcilarinin-yeni-oyunu-vatandasin-gozu-marketlerde-indirim-yapiyorlar-ama/433424/

