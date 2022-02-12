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Son dakika: Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladı: Mart ayında başlıyor!

12.02.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesinde yapılacak destek, tedbir ve teşvik paketlerini açıkladı. Nebati, altını ekonomiye kazandırma planının 1 Mart’ta başlayacağını söyleyerek, "1500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmayı başlatıyoruz. Altınlar banka, kuyumcular ve platformlar aracılığıyla alınacak" dedi. Ayrıca KGF desteklerinin detaylarını da paylaşan Nebati, enflasyon ve elektrik faturalarına ilişkin de konuştu.

Son dakika: Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladı: Mart ayında başlıyor!

Son dakika haberine göre, Türkiye bugün açıklanacak ekonomi paketine kilitlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yeni paketin detaylarını paylaştı.

Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planının 1 Mart’ta başlayacağını ifade ederek, 81 ilde en az bir adet olmak üzere bin 500’ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağını açıkladı. Altınların banka, kuyumcular ve platformlar aracılığıyla alınacağını bildiren Nebati bunun yanında üç destek paketini uygulamaya aldıklarını açıkladı.

Bakan Nebati konuşmasında enflasyonla mücadele konusunda atılacak adımlara ilişkin de detay verirken, son dönemin en çok konuşulan konuları arasında olan elektrik faturaları için, “Elektrik doğalgaz fiyatları reel fiyatların altında 5’te 4’ünü kamu maliyesi üstlenmiş durumda elektrik fiyatları da aynı şekilde sübvansiyonlar sürerken bununla ilgili muhalif söylemlerin daha adil şekle dönüştürülmesi çağrımız var dünya sıkıntı yaşıyor biz fanusta değiliz dünyanın tamamını etkileyen durumda sübvansiyonların takdirle karşılanmasını bekliyoruz” dedi.

ERDOĞAN'DAN KDV MÜJDESİ

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise merakla beklenen KDV oranlarına ilişkin müjdeyi vererek karara imza attı. Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiğini duyurdu.

İşte Nebati’nin konuşmasından öne çıkan detaylar…

  • 20 Aralık'tan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız hızlı bir şekilde saat 19.00'da tedbirler paketini sunmuştu. İlk maddemiz korumalı mevduat ile ilgiliydi. O günden bugüne ivmesini de artırarak belli bir noktaya geldi. Bu TL'ye olan inancın tescil edilmesiydi.

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  • Yastık altı birikimler finansal sistemlere kazandırılacak. Bugüne kadar yastık altı altının ekonomiye kazandırılması bütüncül bir çalışma olmadan, paydaşlarla yürütülüyordu. Bu konuda yol alınamadı. Fiziki altın tasarrufları kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme sokacaklar. Talep etmeleri halinde altınlarını fiziki olarak alabilecekler.

  • 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 2022 yılında da 1500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz.

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  • Fiziki altın tasarruflar kuyumcular ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme katılacak. İstenirse altınlar tekrar fiziki olarak geri alınabilecek. Mart 2022'de tüm şehirlerde altın alımına başlanacak. Yıl sonuna kadar en az 10 bin kuyumcu sisteme dahil olacak.

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  • Bankalarımız her ilde en az bir şubesi kuyumculuk faaliyetlerini sürdürecek hale getirilecek.

KGF PAKETİ

  • Bunun en önemli ayağı Kredi Garanti Fonu. Dengeli bir görünüm bununla sağlanacak. Geçen yıl dengeli büyümenin en önemli yılını yaşadık. Türkiye büyürken cari açık azaldı. Bundan sonra Türkiye büyürken cari açık dengeye gelecek.

  • Önceki KGF uygulamasından iş dünyamız azami ölçüde faydalandı. Hatta gereksiz ihtiyaçlarını da buradan giderdi. 60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bu bitince başlayacak paketlerin ilk adımı. Siz yeter ki üretim yapın.

  • Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, işletme harcamaları destek paketi olarak üç destek paketini uygulamaya alıyoruz. Bunlar 20 Aralık'ta açıklanan selektif kredi politikasının yansımaları.

  • Yatırım destek paketi (25 milyar TL), ihracat destek paketi (25 milyar TL) ve işletme harcamaları destek paketi (10 milyar TL)olmak üzere 3 paketi devreye alıyoruz.

  • KGF kanalıyla girişim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik adım atmış olacağız. Yatırım destek paketi 25 milyar TL'lik bir paket. Azami 24 ay ödemesiz dönem. Azami 96 ay vade olacak. Faiz oranı 0-24 ay için TLREF artı yüzde 1, 24 ay üzeri için TLREF artı yüzde 2 olacak.

KGF KULLANIMINA ŞART GETİRİLDİ!

  • KGF kredilerinin başka amaçlar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için harcamaların fatura ve sözleşme ile belgelendirilmesi zorunluluğu getirildi.

- İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullanım şartı bulunmaktadır. Nakit kredi kullanımı yüzde 10 ile sınırlı tutulacaktır. Refinansman amacıyla kullanım yasaklanmıştır. Amaç dışı kullanım ve gerçek dışı beyanlar için özel yaptırım hükümleri tesis edilmiştir. Ama bu önlemler krediler için zorluk çıkarılması anlamına gelmemektedir.

  • Merkez Bankamızın her türlü imkanı işverenin elinde olacak.

ENFLASYON MESAJI

  • Enflasyonla ilgili tedbirleri hep beraber alacağız. Türkiye ekonomi modeli bugüne kadar ortaya çıkan risklerin bertaraf edilmesini amaçlayan bir modeldir. Kısa vadeli sermaye hareketlerinin negatif etkilerini zayıflatarak döviz kurunun enflasyon geçişkenliğini azaltmayı hedefliyoruz.

  • Üretim ve ihracat artırılarak enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması amaçlanmaktadır. Enflasyon her ülkenin belası. Batı bu konuda çok da sert önlem atamıyor. Talep enflasyonunu etkileyebilecek tüketici kredilerinin aşırı hızlı artmasına karşı makro ihtiyati tedbirleri devreye alıyoruz.

ELEKTRİK FATURALARI

  • Elektrik doğalgaz fiyatları reel fiyatların altında 5’te 4’ünü kamu maliyesi üstlenmiş durumda elektrik fiyatları da aynı şekilde sübvansiyonlar sürerken bununla ilgili muhalif söylemlerin daha adil şekle dönüştürülmesi çağrımız var dünya sıkıntı yaşıyor biz fanusta değiliz dünyanın tamamını etkileyen durumda sübvansiyonların takdirle karşılanmasını bekliyoruz.

"DÖVİZDE 22 LİRA OLACAK DİYE BEKLEYENLER KENDİSİNE YAZIK EDER"

  • Döviz kurunda sağlanan istikrar önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesine katkı sağlayacak. Türkiye'deki enflasyonun son 3-4 yıldaki belirleyicilerinden biri döviz kurudur. Son dönemde döviz kuru artışlarının enflasyona geçişkenliği yaşanan dalgalanmanın etkisiyle hızlanmıştır. Aralık ayı boyunca TL'de görülen değer kayıpları aldığımız tedbirlerle son buldu. Artık 20 Aralık sabahından çıkın. Dövizin sahte belgelerle 22 lira olacak beklentileriyle kendimize de yazık ederiz, ülkeye de yazık ederiz.

'BİRLİKTEN BEREKETE' MOBİL UYGULAMASI

  • Enflasyonla ilgili bir mobil uygulama başlatıyoruz. Vatandaşlar en ucuz nereden ürün alabileceğini görecek. Vatandaşın 'Birlikten Berekete' programına destek olan tüm işyerlerini ve ürünleri anlık takip edebildiği mobil bir indirim katalogu olacak. 'Enflasyonla mücadele timi' ile fahiş fiyatlarla mücadele edeceğiz. Yanlış yapanlarla ilgili en sert tedbirleri alacağız.
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