Son dakika: Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladı: Mart ayında başlıyor!

Son dakika haberine göre, Türkiye bugün açıklanacak ekonomi paketine kilitlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yeni paketin detaylarını paylaştı.
Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planının 1 Mart’ta başlayacağını ifade ederek, 81 ilde en az bir adet olmak üzere bin 500’ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağını açıkladı. Altınların banka, kuyumcular ve platformlar aracılığıyla alınacağını bildiren Nebati bunun yanında üç destek paketini uygulamaya aldıklarını açıkladı.
Bakan Nebati konuşmasında enflasyonla mücadele konusunda atılacak adımlara ilişkin de detay verirken, son dönemin en çok konuşulan konuları arasında olan elektrik faturaları için, “Elektrik doğalgaz fiyatları reel fiyatların altında 5’te 4’ünü kamu maliyesi üstlenmiş durumda elektrik fiyatları da aynı şekilde sübvansiyonlar sürerken bununla ilgili muhalif söylemlerin daha adil şekle dönüştürülmesi çağrımız var dünya sıkıntı yaşıyor biz fanusta değiliz dünyanın tamamını etkileyen durumda sübvansiyonların takdirle karşılanmasını bekliyoruz” dedi.
Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise merakla beklenen KDV oranlarına ilişkin müjdeyi vererek karara imza attı. Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiğini duyurdu.
İşte Nebati’nin konuşmasından öne çıkan detaylar…
Yastık altı birikimler finansal sistemlere kazandırılacak. Bugüne kadar yastık altı altının ekonomiye kazandırılması bütüncül bir çalışma olmadan, paydaşlarla yürütülüyordu. Bu konuda yol alınamadı. Fiziki altın tasarrufları kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme sokacaklar. Talep etmeleri halinde altınlarını fiziki olarak alabilecekler.
Bunun en önemli ayağı Kredi Garanti Fonu. Dengeli bir görünüm bununla sağlanacak. Geçen yıl dengeli büyümenin en önemli yılını yaşadık. Türkiye büyürken cari açık azaldı. Bundan sonra Türkiye büyürken cari açık dengeye gelecek.
Önceki KGF uygulamasından iş dünyamız azami ölçüde faydalandı. Hatta gereksiz ihtiyaçlarını da buradan giderdi. 60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bu bitince başlayacak paketlerin ilk adımı. Siz yeter ki üretim yapın.
Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, işletme harcamaları destek paketi olarak üç destek paketini uygulamaya alıyoruz. Bunlar 20 Aralık'ta açıklanan selektif kredi politikasının yansımaları.
Yatırım destek paketi (25 milyar TL), ihracat destek paketi (25 milyar TL) ve işletme harcamaları destek paketi (10 milyar TL)olmak üzere 3 paketi devreye alıyoruz.
- İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullanım şartı bulunmaktadır. Nakit kredi kullanımı yüzde 10 ile sınırlı tutulacaktır. Refinansman amacıyla kullanım yasaklanmıştır. Amaç dışı kullanım ve gerçek dışı beyanlar için özel yaptırım hükümleri tesis edilmiştir. Ama bu önlemler krediler için zorluk çıkarılması anlamına gelmemektedir.
Enflasyonla ilgili tedbirleri hep beraber alacağız. Türkiye ekonomi modeli bugüne kadar ortaya çıkan risklerin bertaraf edilmesini amaçlayan bir modeldir. Kısa vadeli sermaye hareketlerinin negatif etkilerini zayıflatarak döviz kurunun enflasyon geçişkenliğini azaltmayı hedefliyoruz.
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