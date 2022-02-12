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Son dakika: Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, yağ, şeker...

12.02.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Temel gıda ürünlerindeki KDV oranında indirime gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada temel gıda ürünleriyle ilgili KDV müjdesini duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiğini duyurdu. Söz konusu KDV indirimi pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, yağ, şeker, yumurta, peynir, sebzeler, meyveler, kuruyemişler ve bakliyat çeşitleri gibi günlük hayatta en çok kullanılan ürünleri kapsıyor.

Son dakika: KDV indirimi geliyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı toplantıda temel gıda ürünleriyle ilgili KDV müjdesini duyurdu. Artan fiyatlar ve enflasyon karşısında her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiğini söyledi.. Erdoğan, KDV indiriminin hangi gıda ürünlerini kapsadığını da açıkladı.

SON DAKİKA | TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"KDV oranlarında değişiklik yapacak imzayı attık, hayırlı olsun. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacak toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünya, emtia fiyatlarındaki yükselişin sancılarını yüksek enflasyon olarak yaşamaktadır. Türkiye de bu dalgalanmalardan etkilenmektedir. Açıkladığımız paketle kur dalgalanmasının önüne geçerek, istikrara kavuşturduk.

HANGİ GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ GEÇERLİ?

KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet olarak ürünlerde yüzde 7 indirim yapmış olduk. Pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, yağ, şeker, yumurta, peynir, sebzeler, meyveler, kuruyemişler ve bakliyat çeşitleri gibi tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi, aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir.

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Düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımlayacağız. Bu, gıda ürünlerinde yüzde 7'lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı bir fedakarlığı bekliyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Diğer sektörlerden de aynı indirimi yansıtacak bir yaklaşım bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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