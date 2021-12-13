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Son Dakika: Bakan Nebati'den cari açık rakamlarıyla ilgili açıklama

13.12.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati cari açık rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı’nın 3 milyar 156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdiğini ifade etti.

Son Dakika: Bakan Nebati'den cari açık rakamlarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin etkisi ile Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı’nın 3 milyar 156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin etkisi ile ekim ayında Cari İşlemler Hesabı’nın 3 milyar 156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdiğini belirterek, 2020 yılında 35 milyar dolar olan cari açığın ise ekim ayında yıllıklandırılmış olarak 15,4 milyar dolara gerilediğini kaydetti. Nebati, “Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika: Son 3 yılın en yüksek cari fazlasıSon Dakika: Son 3 yılın en yüksek cari fazlası


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