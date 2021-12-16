Son dakika... Bakan Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması: Bugün açıklama yapılacak

Son Dakika Haberi: Asgari ücrete ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den yeni bir açıklama geldi. Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret görüşmeleri bugün yapılıyor.

"BUGÜN AÇIKLAMA YAPILACAK"

Bakan Nebati açıklamasında, "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

İŞVEREN 3500 LİRA İSTEMİŞTİ

İşçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı tarafı çalışmalarını sürdürürken işçi tarafı 4 bin liranın altına imza atmak istemezken, işveren tarafı 3500 lira seviyesinde zam olmasını istiyor. Çalışanların enflasyona karşı ezdirilmeyeceğini açıklayan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bayram havası yaratacak bir rakamın olacağını ifade etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN AÇIKLAYACAK

Reuters'ta yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İŞÇİLER 4 BİN LİRA İSTİYOR

Türk-İş ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücrettoplantısında 4 bin liranın altında bir tutara evet denilemeyeceği belirtilmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesinde konuşan Türk-İş Genel Başkanı kamuoyunda dile getirilen rakamların altına evet demenin mümkün olmadığını söyledi.

Atalay, "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın. Enflasyon yüzde 21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada. Arzumuz önümüze hemen bir rakam gelmesi ve konuyu bağlamamız." diye konuştu.