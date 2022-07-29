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  4. Son dakika: Bakan Vahit Kirişçi yeni tohumluk fiyatları açıkladı!

Son dakika: Bakan Vahit Kirişçi yeni tohumluk fiyatları açıkladı!

29.07.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir." dedi.

Son dakika: Bakan Vahit Kirişçi yeni tohumluk fiyatları açıkladı!

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 TL, tritikale için 9,5 TL, arpa için de 9 TL olarak belirlenmiştir." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
tohum
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