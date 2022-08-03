Son dakika: Benzin ve motorin fiyatına indirim bekleniyordu! Petrol piyasası için kritik toplantı sona erdi… OPEC’ten üretimi artırma kararı

Son dakika: Akaryakıt piyasasının beklediği haber nihayet geldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, Eylül ayı için petrol arzını günlük 100 bin varil artırma konusunda anlaştı. Piyasaların genel beklentisi, OPEC+'nın petrol arzını sabit tutması ya da hafif artırmasıydı.

Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyordu.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Bir süredir düşüş eğiliminde olan petrol fiyatları akaryakıtta indirim beklentisine neden olmuştu. Hatta sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre düşüşlerin bugün de devam etmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyordu. Ancak OPEC'ten gelen açıklamalar ile beklentilerin altında üretim artışı sonrası petrol fiyatları yükseldi. Brent petrol, karar sonrası yüzde 1 artışla 102 doları gördü.

ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM

Petrol ve döviz kuru fiyatlarına göre değişim gösteren akaryakıtta 26 Temmuz Salı günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirimin ardından 27 Temmuz'da benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapılmıştı. 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam gelmişti.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 22,24 TL

Motorin fiyatı: 24,47 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,35 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 22,36 TL

Motorin fiyatı: 24,59 TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,37 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 22,38 TL

Motorin fiyatı: 24,60TL

LPG (Otogaz) fiyatı: 11,04 TL



