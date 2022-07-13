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Son dakika: Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi! Petrol fiyatları çakıldı… Akaryakıtta indirim kapıda

13.07.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili petrol fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Petrol fiyatları dün yüzde 5’e yakın geriledi. Geçen hafta motorin litre fiyatı için üst üste indirim ve zam haberleri gelmiş, benzin zammı ise iptal edilmişti. Bu düşüş sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. İşte akaryakıt piyasasında son dakika gelişmeleri ve 13 Temmuz Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları…

Son dakika: Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi! Petrol fiyatları çakıldı… Akaryakıtta indirim kapıda

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tüm zamanların zirvesine çıkan ve Türkiye’de benzin ile motorin fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol piyasasında hareketli bir gün yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 10’a yakın sert düşerek halihazırda bir süredir baskı altına giren petrol fiyatları dün de yüzde 5’e yakın değer kaybetti. Brent petrol 100 doların altına çekilirken, ham petrol fiyatları ise en son 11 Nisan 2022’de gördüğü 94 dolarlık seviyesine geri döndü.

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SEBEBİ ÇİN'DEKİ KISITLAMALAR

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Döviz kurundaki dalgalanmalar ve brent petroldeki fiyat değişkenliği akaryakıt fiyatlarını direkt olarak etkiliyor. Brent petrolün yüzde 5'e yakın değer kaybederek 100 doların altına inmesi Türkiye'de de akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu.
Uluslararası piyasalardaki gelişmelerin yanında dolar/TL kurunun yüksek kalması ile 30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatına, iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. 25 liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 liranın üzerine yükseldi. Benzin grubunda ise 96 kuruş yapılması planlanan artış iptal edilmişti.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 Temmuz Çarşamba)

İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 25,40 TL
Benzin litre fiyatı 25,19 TL
LPG litre fiyatı 10,21 TL

ANKARA
Motorin litre fiyatı 25,56 TL
Benzin litre fiyatı 25,30 TL
LPG litre fiyatı 10,53 TL

İZMİR
Motorin litre fiyatı 25,50 TL
Benzin litre fiyatı 25,32 TL
LPG litre fiyatı 10,33 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI OTOMOBİL TERCİHLERİNİ DE DEĞİŞTİRDİ

Ocak-Haziran 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre benzinli otomobil satışları yüzde 2, dizel otomobil satışları yüzde 31,1 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 63,8 gerilerken, hibrit otomobil satışları yüzde 4,6 ve elektrikli otomobil satışları yüzde 154 artış kaydetti. İlk yarı satış verileri, dünyada da yeni yaygınlaşmakta olan elektrikli otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.

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