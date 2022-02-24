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  4. Son dakika: Binlerce kişi gözyaşları içinde cepheye uğurlandı! Savaşa giden yakınlarına böyle el salladılar...

Son dakika: Binlerce kişi gözyaşları içinde cepheye uğurlandı! Savaşa giden yakınlarına böyle el salladılar...

24.02.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sabaha karşı başlayan Rusya operasyonlarından sonra ayrılıkçı Donetsk'te de askeri seferberlik ilan edilmişti. Binlerce kişi askeri araçlarla savaş bölgesine götürüldü. Savaşa gidenlerin kişileri yakınları böyle yolcu etti. Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri...

Son dakika: Binlerce kişi gözyaşları içinde cepheye uğurlandı! Savaşa giden yakınlarına böyle el salladılar...

Hem NATO hem ABD hem de Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında yeni yaptırımları tartışıyor. Ukrayna, eski askerlere silah dağıtma kararı aldı. Ukrayna saldırılarda dokuz kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rus yanlısı Donetsk'ten gelen son dakika haberine göre yüzlerce kişi cepheye gitti.

SON DAKİKA: YÜZLERCE KİŞİ SAVAŞA BÖYLE UĞURLANDI! O FOTOĞRAFLAR OLAY OLDU

Ukrayna'nın doğu bölgesinde yer alan Donetsk'te binlerce kişi Rusya yanında savaşmak için cepheye gitti. Şehirde askeri seferberlik ilan edilmişti. Bazı gönüllüler araçlarla askeri bölgeye götürüldü. Anadolu Ajansı, o fotoğrafları servis etti.

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RUS AYRILIKÇILAR: UKRAYNA'YA AİT SAVAŞ UÇAKLARINI DÜŞÜRDÜK

Rus ayrılıkçılar, Ukrayna'ya ait iki savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Türkiye'de konuşan Ukrayna Ankara Büyükelçisi ise Rusya'nın en ağır cevabın verileceğini belirtti.

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'BUGÜNÜ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYIN! 24 ŞUBAT'TA DÜNYA DEĞİŞTİ'

'Sivil halk arasından da kayıplar verdik. Kiev'den teyit aldıktan sonra son bilgileri paylaşacağız. İnternette gerçeği yansıtmayan birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Rusya aynı zamanda internet üzerinden enformasyon savaşını da başlattı. Resmi kaynakları takip etmek daha doğru. Size karşı tamamen açık olacağım.

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Ukrayna ordusu ve Ukrayna toplumunun yardımıyla bu savaşı kazanacağız! Bugünü hiçbir zaman unutmayın. 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti.

Hepimiz savaş içindeyiz, hayalet dünya bitti!'

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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