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SON DAKİKA: Bu ödeme ilk kez olacak... Bakan Yanık, canlı yayında açıkladı! 'Çocuğunu kaydettirmeleri yeterli olacak'

04.10.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, 1 milyon çocuğun eğitimine destek olacak ‘anaokulu destek ödemesi’nin bu ayın ikinci haftasında hesaplara yatacağını açıkladı. Bakan, "Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli” dedi.

SON DAKİKA: Bu ödeme ilk kez olacak... Bakan Yanık, canlı yayında açıkladı! 'Çocuğunu kaydettirmeleri yeterli olacak'

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilk kez uygulanacak anaokulu/ana sınıfı desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun eğitimine destek olacak. Konuya ilişkin AA editör masasına değerlendirmede bulunan Bakan Derya Yanık ilk kez olacak Anaokulu destek ödemesi için, “Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli” dedi.

1 MİLYON ÇOCUĞA DESTEK

Devlet, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği sunuyor. Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, 3 ay önce, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol imzalanmıştı. Bu kapsamda sosyal yardım kullanıcılarının çocukları okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanacak. 2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi ile başlayacak projeyle 1 milyon çocuğa destek verilecek.

Destekten yararlanmak isteyen ailelerin çocuklarını anaokuluna yazdırmaları yeterli olacak. Çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları devlet tarafından karşılanacak.

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