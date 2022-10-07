SON DAKİKA: Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteği! 2.7 milyar TL'lik cezalar siliniyor, KYK faizleri de...

KYK borçları hakkında son dakika açıklaması geldi! KYK borçları ve pandemi sürecinde kesilen maske ile sokağa çıkma yasağı para cezaları siliniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 2.7 milyar TL tutarındaki sokağa çıkma ve maske cezalarının silineceğini duyurdu.
Hatırlanacağı gibi pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı. Bu yasaklarda sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulanmıştı. Torba yasa kapsamında bu cezalar silinecek. Ayrıca KYK borçlarının faizlerinin tamamı da siliniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 'Maske ve Covid-19 sürecinde sokağa çıkma yasağından kalan 2.7 milyar TL'lik cezalar var. Bu cezaları siliyoruz.' ifadelerini kullandı.
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