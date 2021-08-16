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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 yeni fabrikanın açılışını yaptı

16.08.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanayicilere, "Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine asıl gündemimiz olan üretime, ihracata, yatırıma, inovasyona odaklanmanızı bekliyorum." çağrısı yaptı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 yeni fabrikanın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASO 2. OSB 26 Yeni Fabrika ve Altyapıların Açılış Töreni'nde katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen refahı artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Birçok ülkede ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde Türk iş dünyası yatırımlarına hız vermiştir. Esasen bu üretim tesisleri ülkemizin gücü ve potansiyelinin yanında sürekli yandık, bittik diyenlere verilmiş en güzel cevaptır. Türkiye, ekonomide, üretimde, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen gün yukarı taşımaktadır. Toplamda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670 kardeşimize iş imkanı sundu. Ayrıca altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine, elektrik, doğal gaz hatlarına, ibadethanelerden diğer donatılara kadar girişimcilerin her türlü ihtiyacını karşıladık. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Temelini 2005 yılında bizzat attığım organize sanayi bölgesi işte bu vizyonumuzun ürünüdür. Bu bölge 16 yıl önce çorak bir araziyken attığımız adımlar sayesinde bugün 11 milyon metrekarelik alanda 111 alanda üretim yapan örnek bir üretim üssüne dönüşmüştür. Farklı alanlarda üretim yapacak bu fabrikaların vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum.

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 7 BÜYÜME YAKALADIK

Türkiye siyaset, demokrasi, diplomasi yanında ekonomide de köklü değişimden geçiyor. Ekonomimiz uzun yıllar sonra kendi mecrasını kendi gücüyle buluyor. Tüm temel veriler Türk ekonomisinde yaşanan bu tarihi değişimi ortaya koyuyor. Dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğü, küresel ticaretin yüzde 10 daraldığı ortamda biz büyüme kaydettik. G20'de ikinci sırada yer aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyüme yakaladık. İkinci çeyreği de büyümeyle kapatacağız. Haziran ayı itibariyle sanayi üretimi çeyreksel bazda yüzde 41, yıllık bazda yüzde 24 artış gösterdi. İhracatta ise yılın ilk yarısını rekorla kapattık. Temmuz'da ihracatımız 16.4 milyar dolara ulaştı. Ocak-Temmuz ihracatı ise yüzde 35 artışla 121.4 milyar dolara yükseldi. 12 aylık ihracatımız ise 201.5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktı. Böylece ihracatta ilk defa 200 milyar doları aşmış olduk. Tüm bu rakamların detayına indiğimizde şu gerçeği görüyoruz. Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyen günden güne bir girişim ekonomisine dönüşüyor.

İŞSİZLİK DÜŞTÜ

Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken dünyada yeni bir lige yükseliyor. Büyümeden sanayi üretimine, ihracattan güven endeksine kadar tüm göstergelerde yaşanan pozitif gelişmeler istihdama yansımıştır. İşsizlik rekor düşüşle yüzde 10.6'ya geriledi. Türkiye atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu.

Uluslararası basında hemen her gün Türk şirketleriyle ilgili övgü dolu haberlere rastlıyoruz. Yabancı kuruluşların büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncellediğini görüyoruz. Turizm sektörümüzdeki canlanma yangın felaketine rağmen devam ediyor. 2021 yılını temel göstergelerin tamamında bir başarı grafiği ile taçlandıracağımızı düşünüyorum.

İSTİKRARLI BÜYÜME HEDEFİNDEN TAVİZ VERMİYORUZ

Küresel ölçekte iddiaları bulunan bir ülke olarak elbette güçlü ve istikrarlı büyüme hedefimizden taviz vermiyoruz. Bunu yaparken alın terini sömürmeyi, tabiatı tahrip etmeyi de hoş göremeyiz. Çevreye zarar veren her teknolojiyi hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir şey değildir.
Tabiatta sahip olduğumuz değerleri bir kez kaybettik mi bir daha yerine koyamayız. Milli teknoloji hamlemizle bu bakımdan zaten önemli başlangıç yapmıştık. Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz. İmalatta güçlü bir dijital ekosistem oluşturmak için KOBİ'lerin dijitalleşmesine 1 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz.

Bundan 19 yıl önce adeta yok mesafesinde olan yenilikçilik ekosistemini günbegün geliştiriyoruz. Yine devlet destekleriyle açılan AR-GE tasarım merkezlerinin sayısı 1597'yi buldu. Ayrıca organize sanayi bölgelerimizin sayısı 326'ya yükseldi. Buralardaki istihdam 2 milyon 116 bin kişiye çıktı.

Ülkemizin 19 yılına damga vuran bu yatırım hamlemizin diğer illerimiz gibi Ankara da payını almıştır. İlimizdeki OSB sayısını 12'ye çıkardık. Kurulan 13 sanayi sitesi de 2500'ün üzerinde emekçiye istihdam sağlıyor. KOSGEB 1 milyar 312 milyon lira destek verdi. Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı 10'a ulaştı. Tüm sektörlerde müthiş bir ivme yakalayan Ankara ülkemizin en önemli üretim üslerinden biri haline geliyor.

SANAYİCİLERE ÇAĞRI

Muhalefetin sahte gündemleri yerine asıl gündemimiz olan ihracat, yatırım ve inovasyona odaklanmanızı istiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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