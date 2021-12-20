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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dövizde sert düşüş! Güncel Dolar ve Euro fiyatı ne kadar?

20.12.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından saat 22.43 itibariyle 12,9858 seviyelerine geriledi. Gram altın ise 748,13 TL seviyelerine kadar düştü. Bu sabah ise gram altın 778 liradan satışa sunuluyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dövizde sert düşüş! Güncel Dolar ve Euro fiyatı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

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18 TL SEVİYESİNİ AŞMIŞTI

Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve 22.43 itibariyle 12,9858 seviyelerine geriledi.

DOLAR

Yine aynı şekilde akşam saatlerinde 1053 seviyelerini gören gram altın ise saat 22.43 itibariyle 748,13 TL'ye kadar geriledi.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenlemeSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

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döviz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 79 yorum
Hani Erdoğan konuşunca dolar artıyordu. Halen anlamiyorsunuz Erdoğan dan başka yok şu an ülke yönetecek adam kudurun oturup ağlayın dolar düştü die
12.66 ya kadar düştü yine çıktı yarın sabaha yine aynı olur, kim bilir kimler aldı dolar o seviyelerden
dolar altın avro düştü yakıt halen artıyor aynı zamanda bütün temel gıdalar halen son safhada

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