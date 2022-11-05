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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' tepkisi! "Başka anlatacak bir şeyi yok, yahu sen ne yapıyorsun?"

05.11.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerine tepki gösterirken "Dönüşte bakıyoruz yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şey yok. Para alacakmış oradan. Yahu sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın?" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' tepkisi! "Başka anlatacak bir şeyi yok, yahu sen ne yapıyorsun?"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiriyor.

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"PARA ALACAKMIŞ ORADAN, YAHU SEN NERELERE GİTTİĞİNİN FARKINDA MISIN?"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırırken attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede yanımızda milletimiz vardı, Antep vardı. Sordum; şu anda İstasyon Meydanı'nda ne kadar Antepli var? Resmi rakam verdiler, dediler ki 'Şu an itibarıyla 60 bin. Gelişler devam ediyor' dediler.

  • Hesap yapanlar var, boş durmuyorlar. Türkiye'nin önünü kesmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecektir.

  • Geçmişte kimi zaman, köken, mezhep, ideolojik etiketler üzerinden kirli bir senaryo denendi. Milletimiz engin ferasetiyle emperyalistlerin tezgahlarını her defasında başlarına geçirdi. Bu oyunlar bilhassa seçim dönemlerinde daha bir pervasızca sergileniyor. Türkiye Yüzyılı"nın seçimi 2023'e yaklaşırken bunun yeni işaretleri belirmeye başladı. Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere; İngiltere olmadı, Almanya. Sanırsınız ki ülkenin, milletin hayrına iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şey yok. Temiz para arıyormuş ama gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz de dair tüm dünyanın iliğini sömürenlerin kapısı. Para alacakmış oradan. Yahu sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın?

"YARGIDAYIZ, BUNLARIN HESABINI SORACAĞIZ"

  • Aklı başında kim devletini uyuşturucu illetiyle aynı cümlede zikreder? Kim milletvekillerini mahkemelerde hakimlerin üzerine yürütür? CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Bu şaşırmış yahu. Nereye gittiğinin farkında değil. Şimdi yargıdayız. Yargıda bunların hesabını soracağız. Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar, bunlar siyaset değil, proje ürünüdür.

  • Sorsanız partilerinin adında Cumhuriyet vardır ama Cumhuriyet'i yıkım süreci olarak tarif edenlere memleketi peşkeş çekmeye çalışırlar. Yapamayacaklar.

"YAPACAKLARI İŞ ŞUDUR"

  • Yapacakları iş şudur: Güvenliğimizi, terör örgütlerinin hamiliğine havala edeceklerdir. Ekonomimizi küresel sermayenin tetikçileri IMF ve benzeri kuruluşlara teslim edeceklerdir. Evlatlarımızı ellerindeki dijital mecraları milli ve manevi değerleri zehirlemek için kullananların insaflarına terk edeceklerdir. Türkiye'yi yeniden 1970'lerin, 1990'ların perişan haline döndürecekler.

"BAZEN KENDİMİZE SORUYORUZ, 'ACABA BUNLARI SÖYLERKEN HAKSIZLIK MI YAPIYORUZ' DİYE"

  • Bazen kendi kendimize "Acaba bunları söylerken haksızlık mı yapıyoruz" diye sorduğumuz oluyor. Sonra bakıyoruz, aksini düşünmemize imkan sağlayacak bir tane aklı başında adamları, politikaları, söylemleri yok.

"BURAYA GAZİRAY'LA GELDİK"

  • Geçtiğimiz günlerde adını koyduğumuz programın içini milletimizle birlikte dolduracağız.

  • Bugün Gaziantep'e sizlerle dertleşmenin, hasbihal etmenin, şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin sevincini de paylaşmak üzere geldim. Kamu eliyle tamamlanan 14 milyar 100 milyon lira bütçeli 99 eserin, özel sektör eliyle ülkemize kazandırılan 15 milyar 905 milyon lira bütçeli 70 fabrikanın resmi açılışını yapıyoruz. Toplam yatırım tutarı 30 milyar 5 milyon lira olan 169 tesisin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Açılış listemizin başında bugünkü rakamlarla 10 milyar liralık bir yatırım olan Gaziray yer alıyor. Buraya Gaziray'la geldik. Uzunluğu 25 buçuk kilometreyi bulan güzergahıyla Gaziantep'in şehir içi ulaşım ihtiyacına büyük katkısı olacak bir proje. 3 tünel, 1 köprü, 12 alt ve üst geçidiyle gerçekten tarihi bir yatırım olan Gaziray'ın şehrimize kazandırılması sürecinde yaşanan sıkıntıları ortaya çıkan esere değdiğine inanıyorum.
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