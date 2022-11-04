SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Putin ile mutabık kaldık' diyerek duyurdu! Ücretsiz gönderilecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,19. MÜSİAD EXPO'da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Her iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO'da 24 farklı sektörden 500'ün üzerinde firmanın ürün ve hizmetleri sergileniyor. Ülkemiz içinden ve dışından ilginin gayet yoğun olduğunu öğrendim. D8 büyükelçileri zirvesinin gerçekleştirilmesini takdirle karşıladım. Oldukça zengin içeriğe sahip fuarın hedeflerine ulaşacağına inanıyorum.

"MUTABIK KALDIK"

Uluslararası toplumun krizlerden, salgınalardan ders çıkarmadığına üzülerek şahit oluyoruz. Dün akşam Sayın Antonio Guterres ile yaptığım konuşmada, G20’de bunu gündeme getirelim ve G20 zirvesinde de özellikle dünyada neler yapacağız, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte özellikle biz gelişmiş ülkelere mi bu tahılı gübreyi göndereceğiz, yoksa az gelişmiş, fakir ülkelere mi göndereceğiz. Bunun için orada bir adım atalım. Az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim. Zira Sayın Putin, görüşmemde şunu söyledi. Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere, Somali, Sudan, gönderelim dedi. Hemfikir olduk. Bunu da G20’de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu, yapmamız gereken de bu. Bali’de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız

"AVRUPA BAHÇESİNİ İSTİLA EDEN AYRIK OTUNDAN İBARETTİR"

Afrika, Asya, Latin Amerikalılar ucuz işçi, Altın, petrolüyle bunlara hizmet ettiği ölçüde değerlidir. Böyle bir durum yoksa görkemli Avrupa bahçesini istila eden ayrık otundan ibarettir. İnsanı diline, ten rengine, ülkesine göre ayıran bu çarpık bakış açısını dünyamızı nasıl felakete sürüklediğini acı tecrübelerden biliyoruz.

İslam dünyasındaki kardeşlerimizin mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu hususta farkını ortaya koymaktadır ve koyacaktır.

"YENİ BİR ADIM ATIYORUZ"

Dünyanın milli gelire göre en fazla insani yardım yapan ülkesi olarak yeni bir adım atıyoruz. Özellikle ifade ettiğim gibi Karadeniz'deki tahıl koridorundan özellikle Afrika'daki ihtiyaç sahiplerinin daha fazla istifade etmesi için anlayış birliğine vardık. Somali, Cibuti, Sudan gibi ülkelere tahıl gemilerinin ulaşmasını temin edeceğiz. Somali halkına daha fazla destek vereceğiz. Bu noktada iş adamı derneği olmanın ötesine geçerek mazlumlara sahip çıkan MÜSİAD'ın çalışmalarını takdirle takip ediyorum.

Suriye İdlib'de 600 haneden oluşan MÜSİAD köyünü tamamlayan derneğimizi tebrik ediyorum.

Ülkemizin ekonomi politikasını yeniden inşa ettiğimiz süreçten geçiyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek küresel ticaret ve finansman sisteminin belli odaklara hizmet eden cenderesinden kurtarmaktır. Her küresel kriz Türkiye'nin bu tercihini ne kadar doğru olduğunu temin etmektedir.

"KAT EDİLEN MESAFEYİ İHRACAT RAKAMLARINDA GÖRÜYORUZ"

İş dünyamızın yeni ürünler geliştirme ve yeni pazarlar bulma konusunda sergilediği başarı takdire şayandır. Son dönemde küresel krizi fırsata dönüştürme hususunda kat edilen mesafeyi ihracat rakamlarında görüyoruz. Enerji ve Emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların üzerine gelişmiş ülkelerde giderek yayılan resesyonun eklenmesi işimizi güçleştiriyor. Petrol, doğal gaz, kömür gibi kendine yeterli ülkeler küresel düzeydeki fiyat artışlarından sınırlı seviyede etkilendikleri için avantajlı duruma geçiyorlar. Kimi alanlarda bunun emarelerini görüyoruz. Bizim asıl maharetimiz böyle dönemlerde kendimize yeni çıkış yolları bulmak değil mi? Şikayet etmeyip, çözüm yollarına bakacağız.

Sanayimizin ana omurgasını temel ihtiyaç maddeleri oluşturuyor. İnsanlar yemekten, giyinmekten, günlük hayatları için temel ürünler almaktan vazgeçmeyecekleri için bizim pazarımız kolay kolay bitmez, küçülmez. Kaybettiğimiz avantajı bir başka yerde telafi etme fırsatı olduğunu söylüyorum.

RUS DOĞAL GAZININ AVRUPA'YA SEVKİ

Hidroelektrik kaynaklarımızı sonuna kadar değerlendirirken güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynakların yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz. Yenilenebilir enerjiye dayalı üretimde oluşan dalgalanmaları dengeleyecek araçları ülkemize kazandırıyoruz. Türkiye doğal gazda bir hub olacak. Rusya doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevki konusunda Putin'in açıklamalarını dinlediniz. Bu çalışmayı dayanışma içinde sürdüreceğiz.

Karadeniz'de bulduğumuz doğal gazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacı yanında elektrik üretiminde de rahatlama sağlayacağız. Akkuyu NGS üniteleri etap etap devreye girdiğinde bu sıkıntıyı çözmüş olacağız. Ardından Sinop nükleer enerji noktasında bizim ikinci etabımız olacak. Bu süreçte sanayicilerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak enerji üretimi yatırımlarına ağırlık vermeleri gerekiyor."



