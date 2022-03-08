Son dakika: Dev kurumdan flaş altın fiyatı tahmini! Şu an 2000 dolar ama 3 ay içinde…

Son dakika: Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımların tetiklediği emtia fiyatı krizinin küresel ekonomide stagflasyona yol açacağı endişeleri yatırımcıları güvenli limanlara yöneltiyor. Yüksek emtia fiyatlarının enflasyonu küresel olarak yükselteceği endişeleri karşısında yatırımcılar altına yöneldi ve uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bugün 11 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 2020 dolar/ons seviyesinin üzerini gördü. BOJ Başkanı Kuroda'nın maliyetlerin yükselttiği enflasyon karşısında para politikasını sıkılaştırmanın uygun olmayacağı ifadeleri de yatırımcıların altına yönelmesinde etkili oldu.

2020,97 dolar/ons seviyesini gören spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,67 artışla 2010 dolar/ons seviyesinde. Ons fiyatındaki artışın yanında dolar/TL'de de yükseliş yaşanması sebebiyle gram altın yüzde 2’ye yakın yükselerek 941 lirayı gördü.

ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Analistler, 1999 dolar/ons seviyesinin üzerine çıkan altın için direnç olarak 2028 dolar/ons seviyesini işaret ediyorlar. Buranın geçilmesi halinde ise yukarı hareketin 2073 dolar/ons seviyesine kadar devam etme potansiyeli olduğu vurgulanıyor. Aşağı hareketlerde ilk destek ise 1976 dolar/ons seviyesinde.

GOLDMAN’DAN ALTIN TAHMİNİ

Bu gelişmelerin üzerine Goldman Sachs altın fiyatlarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs analistleri altının ons fiyatı için 3 aylık tahminlerini 1950 dolardan 2 bin 300 dolara, 6 aylık tahminlerini 2 bin 50 dolardan 2 bin 500 dolara, 1 yıllık beklentilerini ise 2 bin 150 dolardan 2 bin 500 dolara yükseltti.



