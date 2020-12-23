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Son dakika...DİSK'ten yeni asgari ücret açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.12.2020 16:25 | Son Güncelleme

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 3 bin 800 liralık asgari ücret talebini yineledi ve ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini söyledi.

Son dakika...DİSK'ten yeni asgari ücret açıklaması

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılarak hesaplanmasını istedi.

DİSK'e üye bir grupla birlikte Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Çerkezoğlu, yeni yılda asgari ücretin 3 bin 800 lira olması yönündeki taleplerini tekrarladı.

Çerkezoğlu, asgari ücretin evrensel kabul görmüş kurallara ve ilkelere göre hesaplanmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanların değil, bu ülkede emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir ölçüdür. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirleyici konumda olan hükümetten ve işverenlerden, asgari ücreti uluslararası standartlara uygun bir biçimde, işçinin ailesini hesaba katarak belirlenmesini ve asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakıldığı bir biçimde hesaplanmasını talep ediyoruz."

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