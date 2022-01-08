Son dakika: Elektrik zamlarıyla ilgili yeni gelişme! Tüketici Konfederasyonu konuyu yargıya taşıdı

Tüketici Konfederasyonu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 1 Ocak 2022 itibarıyla yüzde 50 ila yüzde 12 aralığında yaptığı elektrik zamlarının iptali için yargı yoluna başvurduğunu duyurdu.

"İPTALİNE İLİŞKİN OLARAK DAVA AÇILMIŞTIR"

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada “Tüketici Konfederasyonu tarafından Danıştay'a EPDK hakkında; kurulun 31 Aralık 2021 tarih ve 10708 sayılı kararı ile karara Ek-1, Ek-2, Ek-3’de yer alan fiyat tarife tablolarının onaylanmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurularak iptaline ilişkin olarak dava açılmıştır” denildi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK ORANLI ZAMMI"

1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere yapılan fiyat artışlarının ‘Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı zammının’ yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu karar ile sosyal devlet anlayışından vazgeçildiğine ve en temel tüketici hakkı olan ‘enerjinin adil ve herkese ucuz ve imkânına göre ulaştırılması’ hususunun göz önüne alınmadığına vurgu yapıldı.

İPTAL BAŞVURUSUNUN NEDENLERİNİ SIRALADILAR

Bunların haricinde zamların iptali için yargıya başvurulmasının diğer nedenleri olarak şunlar sıralandı:

Hanedeki kişilerin gelir durumu, meskenin gayrimenkul rayiç değeri gibi unsurlar dikkate alınmaması,

Günlük 5 Kw'lık ayrım çok düşük olup temel ihtiyaç kalemlerinin harcandığı elektriğin çok altında olması,

Yaşamı 24 saat boyunca elektrikli makineye bağlı olanlar da bu tarifede dikkate alınmaması,

Kararda “mesken alçak gerilim tek zamanlı” dediğine göre 3 zamanlı okumalarda, anayasanın eşitlik ilkesi ihlali söz konusu olması, dar gelirlilerin ikamet ettiği meskenlerdeki kişi sayısı, meskenin rayiç bedeli, hanenin gelir durumu gibi kriterler dikkate alınmaması,

Düzenlemenin bu haliyle düşük gelir gruplarına fayda sağlamaktan uzak olması gibi nedenlerle EPDK kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargı yoluna başvurulmuştur.

Yönetim Kurulumuz kararınca kendi önerimiz olan 'Kademeli Tarife Uygulaması' hakkında aşağıdaki gerekçelerle yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açmak zorunda kaldığımızı belirtir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. @aydinagaoglu

Av. İbrahim Güllü@tukonfed Bşk V. pic.twitter.com/L62C3tj12N — Tüketici Konfederasyonu (@tukonfed) January 8, 2022



