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SON DAKİKA | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Işıkhan canlı yayında duyurdu: Emekliler dikkat, sürpriz gelişme

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
07.02.2024 10:28 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV'nin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ortak çalışma yapılacağını duyuran Işıkhan, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını bildirdi.

SON DAKİKA | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Işıkhan canlı yayında duyurdu: Emekliler dikkat, sürpriz gelişme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV canlı yayınında emekli bayram ikramiyeleri için dikkat çeken son dakika gelişmesini paylaştı. 2'şer bin TL olmak üzere yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen emekli bayram ikramiyelerinde artış yapılacağının sinyalini verdi. "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.

Bakan Işıkhan, "Emekliler bizim için çok değerli. Enflasyona karşı vatandaşlarımızı ezdirmeme konusu emeklilerimiz için de geçerli. Bayram ikramiyesi de AK Parti döneminde gerçekleşti. Bunu 2018 yılında hayata geçirdik. 2 bin TL ile başladık daha sonra 2.200 TL'ye ardından da 4 bin TL'ye yükselttik. Bu kapsamda emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını öncelendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun, Hazine Bakanımız ile görüşeceğiz gerekli değerlendirmeleri yapıp Cumhurbaşkanımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, deprem bölgesinde ödenekler ve sağlık hizmetlerinin sunumunu aksatmadıklarını kaydetti.

İŞTE BAKAN IŞIKHAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIRBAŞLARI

İstihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdi. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı.

Prim tahsilatı önemli bir noktada duruyor. Ancak biz kaybettiğimiz insanlar. Bu insanları geri döndüremiyoruz. Prim tahsilatı elbette önemli ama ekonominin bütün boyutlarının tekrar canlandırılmasına önem verdik.

950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü.

Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiye zammı
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