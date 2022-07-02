Son dakika: Emekli ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! Hangi emekli hangi gün ikramiye alacak? İşte detaylar...

Son dakika: Kurban Bayramı öncesi beklenen haber geldi. Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başlıyor. 12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin yatırılması, 8 Temmuz'a kadar sürecek. İlk olarak 1 Temmuz'da aylık alan memur emeklilerinin ikramiyeleri yatacak. Ödemeler aylık alma gününe göre farklı tarihlerde olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiyenin bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN İKRAMİYE TARİHİ

Memur emeklileri için ikramiyeler 2-5 Temmuz'da hesaplarda olacak.

BUGÜN HESAPLARA YATIRILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre maaş günü 1 Temmuz olan 4/C'li memur emeklilerinin ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılacak.

Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C'li memur emeklileri, ikramiyelerini yine aynı tarihte alacak.

İŞÇİ EMEKLİLERİ 5 TEMMUZ'U BEKLEYECEK

İşçi emeklilerine ödemeler 5-6 Temmuz'da yapılacak

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri 7 Temmuz'da yapılacak.

Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri 5 Temmuz'da yapılacak.

22-26 Temmuz'da maaş alanlara ise ikramiyeleri 6 Temmuz'da ödenecek.



