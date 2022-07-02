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SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim... Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'de fiyatlar değişti

02.07.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haberler peş peşe geldi. Motorin fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerden sonra şimdi de benzin ve LGP fiyatları düştü. Benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye 1 lira 71 kuruş indirim geldi. Böylece benzin 25 lira seviyelerine, oto gaz ise 10 lira seviyelerine geriledi.

SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim... Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'de fiyatlar değişti

Son dakika haberi: Motorinden sonra benzin ve LPG'den gelen haber de sürücüleri sevindirdi. Önceki 2 gün motorin fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerden sonra bugün de benzin ve LPG fiyatları düştü. Yeni fiyatlar 1 Temmuz itibarıyla tabelya yansıdı...

MOTORİNDEN SONRA SIRA BENZİN VE LPG'DE

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son günlerde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. 29 ve 30 Haziran tarihlerinde motorine üst üste gelen indirimlerin ardından şimdi de benzin ve LPG'nin fiyatı düştü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye ise 1 lira 71 kuruş indirim geldi.

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BENZİN VE LPG KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.17'ye, Ankara ve İzmir'de 25.29 TL'ye geriledi. Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi. Akaryakıt fiyatları bayiler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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MOTORİNE ÜST ÜSTE İNDİRİM GELMİŞTİ

29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.

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Akaryakıt fiyatlarında bir indirim daha! Benzin ve LPG fiyatları...Akaryakıt fiyatlarında bir indirim daha! Benzin ve LPG fiyatları...
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