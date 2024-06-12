FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Emekli maaşı zammı için Erdoğan’ın o açıklaması yeniden gündemde! SGK Uzmanı, ‘düşüncesi dahi yok’ dedi: Emekliye refah payı planı

SON DAKİKA: Emekli maaşı zammı için Erdoğan’ın o açıklaması yeniden gündemde! SGK Uzmanı, ‘düşüncesi dahi yok’ dedi: Emekliye refah payı planı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.06.2024 08:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Emekliye zam düzenlemesi için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı zammında milyonlar 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasını bekliyor. Peki kim, ne kadar zam alacak? Emekliye seyyanen zam olacak mı? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, dünkü Erdoğan-Özel görüşmesini işaret etti. Erdoğan’ın emekliye seyyanen zam sözlerini anımsatan Erdursun, refah payı içinse ses getirecek bir yorumda bulundu.

SON DAKİKA: Emekli maaşı zammı için Erdoğan’ın o açıklaması yeniden gündemde! SGK Uzmanı, ‘düşüncesi dahi yok’ dedi: Emekliye refah payı planı

Son dakika: Dün Cunhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tarihi buluşmasında masada emekli maaşı zammı ve asgari ücret zammı da vardı. Özel’in Erdoğan’dan asgari ücrete ara zam yapılmasını ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi. Görüşme genel olarak olumlu bir havada geçse de taleplerin yerine getirilip getirilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Kritik zirvede asgari ücrete zam masadaydı! Kritik zirvede asgari ücrete zam masadaydı!

ERDOĞAN’IN ‘SEYYANEN ZAM’ SÖZLERİNİ ANIMSATTI

Temmuz 2024 zam dönemine çok kısa bir süre kala milyonlarca emekli ve asgari ücretli gözünü bu açıklamalara çevirmişti. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun hem asgari ücrete ara zam hem de emekli zammı için çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu. İşte Erdursun’un o açıklamaları:

iStock-1336321445

“Görüşmelerden bir sonuç alınacağını düşünmüyorum. Çünkü emeklilerin ne beklediğini Sayın Erdoğan da biliyor. Durumun herkes farkında. Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Seyyanen bir zam yaparsak 7 bin TL, 10 bin TL gibi bir rakam, artış ile beraber, biz memurlarımıza aylık veremeyiz. Yatırımlarımızı durdurmak zorunda kalırız’ diye bir ifade kullanmıştı. Ve sonrasında da, “Biz emekliye artış yapmak istiyoruz ama önemli olan fiyat istikrarı’ diyor. Şu anda hükümetin hedefi fiyat istikrarı. Bu sağlanana kadar da fiyat istikrarsızlığının faturasını emekli, çalışan ve asgari ücretli ödemeye devam edecek. Bunu sağlamak da çok kolay bir iş değil.

iStock-872965830

KİM, NE KADAR ZAM ALACAK?

Daha önce şöyle demiştim: “Asgari ücrete sıfır zam, memura ve memur emeklisine yüzde 20, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ortalama yüzde 25 artış yapılabilir Temmuz ayında.” Dediğim şu an gerçekleşiyor maalesef. Emekliye seyyanen zam da olmayacak. Emekliye de asgari ücretliye de zam olmayacak. Emekliye kanunda öngörülen enflasyon farkı verilecek. Bunun dışında bir refah payı ya da iyileştirme düşüncesi hükümette yok. Yüzde 5 refah payı ile yüzde 30’a tamamlanır düşüncesi dahi yok.

TÜRK LİRASI (259)

“SABİT ÜCRETLİYİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR”

Asgari ücrette de bir artış beklenmiyor. Bu nedenle de cebine 25, 30, 40 bin lira giren sabit ücretliyi de zor günler bekliyor. Sabit ücretli çalışanlar bu enflasyonun faturasını öder. Gelirleri giderleri karşısında erir. Biz şu an Türkiye’de bunu yaşıyoruz.”

iStock-1140592689

YENİ MAAŞLAR 3 TEMMUZ’DA BELLİ OLUYOR

Emekli maaş zammı 3 Temmuz’da refah payı ve seyyanen zam olmadan 6 aylık enflasyonun belli olması ile netleşecek. Milyonlara zamda geri sayım başlarken 5 aylık kesinleşen rakam da Mayıs ayı enflasyonu sonrası netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık kesinleşen oran yüzde 22,72 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve yüzde 6.72’lik 5 aylık memur enflasyon farkı ile yüzde 17,4’lük zammı garantiledi.

iStock-1044764678

6 AYLIK ENFLASYONDA RAKAMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı veriler ışığında 6 aylık enflasyonun SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yüzde 25,46 artırması bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için rakamın yüzde 20 seviyesinde olacağı hesaplanıyor.

TÜRK LİRASI (251)

TEMMUZ 2024 SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI

Beklenen yüzde 20’lik artış ile en düşük memur emekli maaşının refah payı ve seyyanen zam olmadan 17.690 TL’yi bulması bekleniyor. Yüzde 25’lik artış ile SSK 2000 öncesi emekli kök maaş zammı 11.367 liradan 14.208 liraya yükselebilir. SSK 2000 sonrası 7.047 lira’dan 8.808 TL’ye, Bağ-Kur Tarım emeklisinin 8.089 liradan 10.111 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklisinin 10.178 TL’den 12.722 liraya maaşının yükselebileceği hesaplandı.

TÜRK LİRASI (329)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ

En düşük emekli maaşının ise yapılacak bir düzenleme ile 10 bin TL’den 12.500 – 15.000 TL aralığına çekileceği konuşuluyor.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kırılmanın eşiğinde!Altın fiyatları kırılmanın eşiğinde!
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği değiştiVergi Usul Kanunu Genel Tebliği değişti
THY, Kurban Bayramı tatili kararı: 90 ek sefer düzenleyecekTHY, Kurban Bayramı tatili kararı: 90 ek sefer düzenleyecek
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

Jose Mourinho antrenmana bile çıkmadan biletlerini kesti!

Jose Mourinho antrenmana bile çıkmadan biletlerini kesti!

5 TL madeni parada şimdi de 'logo' tartışması

5 TL madeni parada şimdi de 'logo' tartışması

Togg CEO'su Karakaş'tan Togg T10F açıklaması! Makam aracı olarak da kullanılacak!

Togg CEO'su Karakaş'tan Togg T10F açıklaması! Makam aracı olarak da kullanılacak!

"Bodrum pahalı' algısı var" dediler ama plajlara giriş ücreti, hamburger ve lahmacun fiyatları dudak uçuklattı!

"Bodrum pahalı' algısı var" dediler ama plajlara giriş ücreti, hamburger ve lahmacun fiyatları dudak uçuklattı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.