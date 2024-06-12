SON DAKİKA: Emekli maaşı zammı için Erdoğan’ın o açıklaması yeniden gündemde! SGK Uzmanı, ‘düşüncesi dahi yok’ dedi: Emekliye refah payı planı

Son dakika: Dün Cunhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tarihi buluşmasında masada emekli maaşı zammı ve asgari ücret zammı da vardı. Özel’in Erdoğan’dan asgari ücrete ara zam yapılmasını ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi. Görüşme genel olarak olumlu bir havada geçse de taleplerin yerine getirilip getirilmeyeceği henüz bilinmiyor.

ERDOĞAN’IN ‘SEYYANEN ZAM’ SÖZLERİNİ ANIMSATTI

Temmuz 2024 zam dönemine çok kısa bir süre kala milyonlarca emekli ve asgari ücretli gözünü bu açıklamalara çevirmişti. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun hem asgari ücrete ara zam hem de emekli zammı için çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu. İşte Erdursun’un o açıklamaları:

“Görüşmelerden bir sonuç alınacağını düşünmüyorum. Çünkü emeklilerin ne beklediğini Sayın Erdoğan da biliyor. Durumun herkes farkında. Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Seyyanen bir zam yaparsak 7 bin TL, 10 bin TL gibi bir rakam, artış ile beraber, biz memurlarımıza aylık veremeyiz. Yatırımlarımızı durdurmak zorunda kalırız’ diye bir ifade kullanmıştı. Ve sonrasında da, “Biz emekliye artış yapmak istiyoruz ama önemli olan fiyat istikrarı’ diyor. Şu anda hükümetin hedefi fiyat istikrarı. Bu sağlanana kadar da fiyat istikrarsızlığının faturasını emekli, çalışan ve asgari ücretli ödemeye devam edecek. Bunu sağlamak da çok kolay bir iş değil.

KİM, NE KADAR ZAM ALACAK?

Daha önce şöyle demiştim: “Asgari ücrete sıfır zam, memura ve memur emeklisine yüzde 20, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ortalama yüzde 25 artış yapılabilir Temmuz ayında.” Dediğim şu an gerçekleşiyor maalesef. Emekliye seyyanen zam da olmayacak. Emekliye de asgari ücretliye de zam olmayacak. Emekliye kanunda öngörülen enflasyon farkı verilecek. Bunun dışında bir refah payı ya da iyileştirme düşüncesi hükümette yok. Yüzde 5 refah payı ile yüzde 30’a tamamlanır düşüncesi dahi yok.

“SABİT ÜCRETLİYİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR”

Asgari ücrette de bir artış beklenmiyor. Bu nedenle de cebine 25, 30, 40 bin lira giren sabit ücretliyi de zor günler bekliyor. Sabit ücretli çalışanlar bu enflasyonun faturasını öder. Gelirleri giderleri karşısında erir. Biz şu an Türkiye’de bunu yaşıyoruz.”

YENİ MAAŞLAR 3 TEMMUZ’DA BELLİ OLUYOR

Emekli maaş zammı 3 Temmuz’da refah payı ve seyyanen zam olmadan 6 aylık enflasyonun belli olması ile netleşecek. Milyonlara zamda geri sayım başlarken 5 aylık kesinleşen rakam da Mayıs ayı enflasyonu sonrası netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık kesinleşen oran yüzde 22,72 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve yüzde 6.72’lik 5 aylık memur enflasyon farkı ile yüzde 17,4’lük zammı garantiledi.

6 AYLIK ENFLASYONDA RAKAMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı veriler ışığında 6 aylık enflasyonun SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını yüzde 25,46 artırması bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için rakamın yüzde 20 seviyesinde olacağı hesaplanıyor.

TEMMUZ 2024 SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI

Beklenen yüzde 20’lik artış ile en düşük memur emekli maaşının refah payı ve seyyanen zam olmadan 17.690 TL’yi bulması bekleniyor. Yüzde 25’lik artış ile SSK 2000 öncesi emekli kök maaş zammı 11.367 liradan 14.208 liraya yükselebilir. SSK 2000 sonrası 7.047 lira’dan 8.808 TL’ye, Bağ-Kur Tarım emeklisinin 8.089 liradan 10.111 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklisinin 10.178 TL’den 12.722 liraya maaşının yükselebileceği hesaplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ

En düşük emekli maaşının ise yapılacak bir düzenleme ile 10 bin TL’den 12.500 – 15.000 TL aralığına çekileceği konuşuluyor.







