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Son Dakika: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu! Temmuz ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

05.07.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre haziran ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı da belli oldu. Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 14,55 oldu.

Son Dakika: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu! Temmuz ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre TÜİK, haziran ayına ait tüketici fiyat endeksini açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti. Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 14,55 oldu.

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 14,55 oldu.

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Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Temmuz 2021 Kira Artış Oranı: % 14,55

Temmuz Ayı Kira Zammı Tutarı: 145,5 TL

Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.145,5 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 145,5 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.145,5 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kirada oturanların allah yardımcısı olsun :(
Maaş zam oranı 8.45..sahane bir ulke
Her sene zam her sene zam. Bu insanlar nasıl oturuyor kirada haberiniz var mı?

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