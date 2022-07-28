Son dakika: Emekliler dikkat! Bugün hesaplara yatırılıyor... Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

Son dakika haberi: 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren temmuz ayı zam farklarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı . Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alan kişilerin Temmuz ayı zam farklarının ödeneceği tarih netleşti. Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar bugün hesaplara yatırılacak. Hak sahipleri, banka ve PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farkını alabilecek.

6 MİLYAR 447 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK

Zam farkları, aylıklarını her ay alanlara temmuz için 1 aylık ödenecek.

Aylıklarını Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde alanlara da 1 aylık fark ödemesi yapılacak.

Maaşlarını Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için alanlara zam farkları 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için alanlara ise 3 aylık fark birden yatırılacak.

Yaklaşık 2,5 milyon kişiye 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak.

EN AZ 1.788 TL FARK

Yüzde 41.69'luk Temmuz zammıyla en düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 lira 79 kuruştan 6 bin 78 lira 20 kuruşa çıktı.



