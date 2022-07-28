FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Emekliler dikkat! Bugün hesaplara yatırılıyor... Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

Son dakika: Emekliler dikkat! Bugün hesaplara yatırılıyor... Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

28.07.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca memur emeklisini, dul ve yetim ile vazife malullerin beklediği gün geldi. Temmuz ayı zam farkı bugün hesaplara geçiyor. Toplam 6.4 milyarı aşan ödeme yapılacağı öğrenilirken, 'Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?' sorusunun yanıtı da netleşti. En düşük Temmuz farkı tutarının 1,788 TL olacağı öğrenildi. İşte memur emeklisinin beklediği zamlı farkıyla ilgili tüm detaylar...

Son dakika: Emekliler dikkat! Bugün hesaplara yatırılıyor... Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

Son dakika haberi: 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren temmuz ayı zam farklarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı . Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alan kişilerin Temmuz ayı zam farklarının ödeneceği tarih netleşti. Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar bugün hesaplara yatırılacak. Hak sahipleri, banka ve PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farkını alabilecek.

emekli-maas

6 MİLYAR 447 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK

Zam farkları, aylıklarını her ay alanlara temmuz için 1 aylık ödenecek.

Aylıklarını Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde alanlara da 1 aylık fark ödemesi yapılacak.

Maaşlarını Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için alanlara zam farkları 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için alanlara ise 3 aylık fark birden yatırılacak.

Yaklaşık 2,5 milyon kişiye 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak.

emekli1

EN AZ 1.788 TL FARK

Yüzde 41.69'luk Temmuz zammıyla en düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 lira 79 kuruştan 6 bin 78 lira 20 kuruşa çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ücret iadesi bekleyenleri üzecek haberÜcret iadesi bekleyenleri üzecek haber
Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladıPiyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
Türkiye'den Bulgaristan kararı! Artık daha rahat gelecekler...Türkiye'den Bulgaristan kararı! Artık daha rahat gelecekler...
Anahtar Kelimeler:
emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Ücret iadesi bekleyenleri üzecek haber

Ücret iadesi bekleyenleri üzecek haber

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay’a seslendi: Bir popülizm akımıdır

Canan Karatay’a seslendi: Bir popülizm akımıdır

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.