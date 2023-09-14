SON DAKİKA | Emekliye ek zam için Ankara kulislerinden heyecanlandıran iddia! Aldulkadir Selvi canlı yayında duyurdu: En düşük emekli maaşına Ekim’de seyyanen zam yolda…

Son dakika haberi… Geçtiğimiz günlerde ekonomide 3 yıllık yol haritası Orta Vadeli Program (OVP) ile çizilmiş ve emekliye ek zam için düğmeye basılmıştı. Emekliye zam düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz” ifadelerini kullanırken detaylar netleşmeye başladı. Emekli maaşı için Ocak ayı öncesinde yeni bir artış yapılacağı yönünde Ankara kulislerinden haber geldi. Öte yandan Ocak ayında uygulanacak memur ile SSK, Bağ-Kur emekli zammı için yeni hesaplar ortaya çıktı. İşte detaylar…

"EMEKLİYE OCAK AYINA KALMADAN ZAM"

Emekliye zam düzenlemesi için 1 Ekim’de yeniden açılacak Meclis’in en düşük emekli maaşı dahil yeni bir artış hazırlığında olduğu öğrenildi. Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin Ankara’dan edindiği kulis bilgisini paylaşan Gazeteci Abdulkadir Selvi, “Ankara’da ulaşabildiğim yerlere sordum. Ocak ayına kalmadan bu düzenlemenin yapılacağı yönünde bilgiye ulaştım” dedi.

SEYYANEN ARTIŞ FORMÜLÜ UYGULANACAK

5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi, oransal zam ve seyyanen zam gibi üç formül gündeme gelirken, emekli zammı düzenlemesi seyyanen artış yapılacağını kaydeden Selvi, “Benim edindiğim bilgi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın üzerinde yaptığı çalışma seyyanen bir zam olması yönünde. Bu zamın da en düşük emekli maaşından başlamak üzere hem memur hem SGK hem de Bağ-Kur emeklilerine olacağı yönünde. Ancak bu zam Ekim ayında bir defa mı olacak yoksa Ekim-Kasım-Aralık ayında 3 ay boyunca mı verilecek? Henüz onu netleştiremedim. Zaten Ocak ayında normal artışlar ve enflasyon farkı gelecek” ifadelerini kulandı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMASI DEĞİŞİYOR

Tüm bu ihtimaller milyonlarca emekliyi heyecanlandırırken bir yandan da Öte yandan ücret artışları için yeni sistem hazırlığına girildi. Emekli maaşı hesaplaması için sistem değişikliğine gidileceğinin işaretini veren Bakan Mehmet Şimşek, artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıkladı. Bundan böyle gerçekleşen değil zam yapılacak dönemin enflasyonu baz alınarak artışlar yapılacak. Böylece hem enflasyona etkisi azaltılırken hem de ücretler enflasyon karşısında erimemiş olacak.

Emekli ve memur Ocak 2024 zammı için yeni bir ipucu daha geldi. TÜİK’e göre yüzde 58,94, Merkez Bankası’na göre yüzde 62 olarak beklenen 2023 yılı enflasyon tahmini Orta Vadeli Plan’da (OVP) yüzde 65’e yükseldi. Bu kapsamda Emekli maaşı ve memur zammı için de büyük önem arz eden Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 oldu. En düşük memur maaşı ve emekli maaşı tablosu da değişti.

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM TABLOSU

• 2023 yılı enflasyon beklentisi: Yüzde 65

• 6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 37,76

• Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,76

• Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

• Ocak 2024 toplu sözleşme zammı: Yüzde 15

• Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,96

• Memur zammı: Yüzde 49,46

OCAK 2024 MEMUR EMEKLİ MAAŞI

Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve OVP enflasyon beklentisine göre, 9.876 TL olan en düşük memur emekli maaşı Ocak 2024’te 14.761 TL’ye çıkacak.

Meslek meslek yeni memur emeklisi maaşları yüzde 49,46'lık atış ile şöyle olacak:

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 53.673

• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 47.504

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 18.642

• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 14.595

• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 22.107

• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 31.298

• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 22.107

• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 22.107

• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 22.107

• Mühendis 1/4 – 14.810 – 22.135

• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 15.892

• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 32.672

• Profesör 1/4 – 25.678 – 38.378

• İmam Hatip – 14.791 – 22.107

• Avukat 1/4 – 14.791 – 22.107

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında memur zammının SGK ve Bağ-Kur emeklisi için de referans olması bekleniyor. Burada refah payı dahil zam oranının yüzde 45-50 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülürken, en düşük emekli maaşının 7500’TL’den 10 bin TL’nin üzerine yükseleceğine kesin gözü ile bakılıyor.



