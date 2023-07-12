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Son dakika: Emekliye ek zam için tüm gözler Meclis Genel Kurul’unda: Fark ödemeleri için tarih belli oldu

12.07.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Memur ve emekliye zam öngören kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif bugün Genel Kurul'a geldi. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Ancak emekli maaşı zammı için ek artış yapılıp yapılmayacağı henüz net değil. Maaş artışı EYT'liler dahil bu yıl içinde emekli olan tüm emeklileri kapsayacak. Memur emeklilerine fark ödemeleri de bu ay gerçekleştirilecek.

Son dakika: Emekliye ek zam için tüm gözler Meclis Genel Kurul’unda: Fark ödemeleri için tarih belli oldu

Son dakika haberleri… Yaklaşık 15 milyon emekli için refah payı zammı geliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme için gözler Genel Kurul'daydı. Ve heyecanla beklenen toplantı başladı. Düzenlemenin yasalaşmasıyla emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılacak. Verilecek zam, emeklilerin kök maaşlarına yansıyacak.

AK Parti’den emeklileri heyecanlandıran ‘ek zam’ açıklaması! AK Parti’den emeklileri heyecanlandıran ‘ek zam’ açıklaması!

EMEKLİYE EK ZAM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ekonomiye ilişkin mesajlar vererek, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25’lik artış ile ilgili yeni bir teklifi gündeme getirdi.

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Bahçeli, "Sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimizi yapılan yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır." dedi ve emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Açık ve samimi teklifimiz şudur; 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir” demişti.

Bu kapsamda yüzde 25 olan emekli zammı oranının yüzde 30 seviyelerine yükseltilebileceği iddia edildi.

TÜRK LİRASI (260)

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklilerinin ödemeleri her ayın 1'inde yapılıyor. Yüzde 25'e tekabül eden fark, ay içinde emekli memurlara verilecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin de zamlı aylıklarını, 17 ila 28 Temmuz'da alması bekleniyor.

TÜM EMEKLİLER ARTIŞTAN YARARLANACAK

Temmuz ayında emekli olacaklar ve sonrasında emekli olacaklar da emeklilere verilen bu ilave artıştan her türlü yararlanacaklar. EYT kapsamında emekli olanlar da normal emekli maaşı artışına dahil edilecek.


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emekli zammı

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