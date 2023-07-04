SON DAKİKA | En düşük memur maaşı teklifi yarın Meclis'e sunuluyor! AK Parti'den memur zammı için yeni açıklama

Son dakika haberine göre En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Teklifi saat 12.00’de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor.

AK Parti'den de en düşük memur maaşı ile ilgili bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Memur maaş zam teklifini bu hafta Meclis'e sunacağız" derken, en düşük maaşla ilgili 22 bin TL açıklaması dikkat çekti.

Akbaşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"En düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağını ifade etmiştik, inşallah bu hafta içerisinde yarın enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz ve bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız.”

İHA