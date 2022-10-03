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SON DAKİKA: En önemli veri açıklandı: On yıllardır böylesi görülmemişti! Enflasyonda yükseliş sürüyor

03.10.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Enflasyonda yükseliş ivmesi Eylül ayında da devam etti. Buna göre senelik bazda enflasyon yüzde 83,45 yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: En önemli veri açıklandı: On yıllardır böylesi görülmemişti! Enflasyonda yükseliş sürüyor

Son dakika haberi: Ekonomideki en kritik veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2022 enflasyon verisini duyurdu. TÜFE aylık bazda yüzde 3,08 arttı, yıllık enflasyon yüzde 80,21'den yüzde 83,45'e çıktı. Piyasanın genel beklentisi enflasyon rakamlarının yüzde 84’ün üzerine çıkacağı yönündeydi.

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TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1,46 artışla yıllık yüzde 80,21'e ulaştığını açıklamıştı.

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TÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), EYLÜL 2022

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,66 ile ulaştırma oldu.

TÜFE ANA HARCAMA GRUPLARINA GÖRE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), EYLÜL 2022

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,99 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ANA HARCAMA GRUPLARINA GÖRE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), EYLÜL 2022

2022 yılı Eylül ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %74,63, AYLIK %2,74 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %74,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %51,92 olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik
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