Son dakika| ENAG kasım ayı enflasyonunu açıkladı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı.
ENAG verilerine göre kasımda aylık bazda enflasyon yüzde 2,13 olurken yıllık enflasyon yüzde 56,82 olarak gerçekleşti.
ENAG ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 3,74, yıllık bazda yüzde 60,00 olarak açıklamıştı. Böylece aylık ve yıllık enflasyonda gerileme görüldü.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 artarken, yıllık artış yüzde 38,28 oldu.
