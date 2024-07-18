SON DAKİKA: Enflasyon farkı, seyyanen zam, refah payı... SGK Uzmanı tek tek anlattı! 2002 detayı: 'Emekli aylığı aslında 31 bin 800 liraya denk geliyordu!

Son dakika: Enflasyon farkı, seyyanen zam, refah payı formülleri derken milyonlarca emeklinin alacağı zam oranı netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı yüzde 24.73, memur emeklileri ise yüzde 19.31 oranında zamlandı. En düşük emekli aylığı ise 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşı hesaplama yönteminin değiştirildiğinin altını çizerek, "2002 verilerine göre 25.500 lira olması gerekiyordu. TÜİK'in enflasyonunu yüzde 24.73'ü koysak emekli aylığı 31 bin 800 liraya denk geliyor." dedi.

"EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KÖKLÜ ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ GEREKİYOR"

Sözcü TV yayınına katılan Erdursun, "6 ayda enflasyon farkı ne verilecek, seyyanen zam yapılacak mı, refah payı mı verilecek bunların konuşulması emekliler açısından iyi değil. Emeklilik sisteminde köklü çözüm üretilmesi gerekiyor. İktidar ve muhalefet ikisi de yanlış yoldan gidiyor." dedi.

"PRİME GÖRE AYLIKLAR GÜNCELLENMELİ"

Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda tamamlanan aylık 12 bin 500 liralık aylığın değiştirilmesi lazım. Diğer aylıkların da yatırılan prime göre, sigortalılık süresine göre diğer aylıkların da güncelleştirilmesi gerekiyor. Emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirildi. Siz çalıştıkça, prim ödedikçe asgari ücrete yakın rakamlarla çalışıyorsanız emekli aylığınız düşüyor.

EMEKLİ AYLIKLARINDA 2002 DETAYI!

Yıllardır süre gelen bu durum emekli aylıklarını maalesef asgari ücretin altına düşürdü. 2002 yılında asgari ücretin üstünde olan emekli aylığı şu anda asgari ücretin çok altında. 2002 verilerine göre 25.500 lira olması gerekiyordu. TÜİK'in enflasyonunu yüzde 24.73'ü koysak emekli aylığı 31 bin 800 liraya denk geliyor. Emekli hesaplamasına intibak getirilmesi gerekiyor.