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Son dakika: Enflasyon oranı belli oldu! 2022 Şubat kira artış zammı ne kadar oldu?

03.02.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ocak ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte kasım ayı kira artış oranı da belli oldu. Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu. Buna göre 2 bin lira kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 451 lira oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Enflasyon oranı belli oldu! 2022 Şubat kira artış zammı ne kadar oldu?

Son dakika haberine göre, Ocak ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, şubat ayına ait kira artış oranı belli oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu. TÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla şubat ayı kira artış oranı belli oldu. Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu.

Şubat ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 2.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2021 Kira Artış Oranı: % 22,58

Kasım Ayı Kira Zammı Tutarı: 451,60 TL

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.451,60 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 2 bin lira olan bir kiracının kasım ayında ödeyeceği kira zammı 451,60 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 2.451,60 TL olarak gerçekleşmektedir.

Son dakika haberi: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı: 19 yılın zirvesi...Son dakika haberi: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı: 19 yılın zirvesi...

2022 OCAK KİRA ZAM ORANI NE KADARDI?

3 Ocak'ta TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Ocak ayı enflasyon kira artış oranı bu rakamların açıklanmasıyla belli oldu. Ocak ayında TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu. Ocak ayında 2022 yılının ilk kira zammı yüzde 19.60 oldu.

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