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Son dakika haberi: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı: Son 19 yılın zirvesi...

03.02.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları merakla bekleniyordu. Vatandaşlar “Ocak ayı enflasyon oranı ne oldu? Kira zam oranı ne oldu?” sorularını araştırırken TÜİK’ten açıklama geldi. Buna göre enflasyon yıllık yüzde 48,69, aylık yüzde 11,10 arttı. Enflasyon ve kira artış oranı hakkındaki son dakika detayları da belli oldu.

Son dakika haberi: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı: Son 19 yılın zirvesi...

Son dakika haberi… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. Aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon yüzde 48,69'a yükseldi.

Böylelikle enflasyonda Aralık ayında görülen 19 yılın zirve seviyesi yenilenmiş oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık çekirdek enflasyon yüzde 39,45 oldu.

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ÜRETİCİ FİYATLARINDA YÜZDE 94 ARTIŞ

Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıktı.

Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 86,51, imalatta yüzde 90,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 138,48, su temininde yüzde 25,88 artış yaşandı.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 106,40, dayanıklı tüketim malında yüzde 58,49, dayanıksız tüketim malında yüzde 65,25, enerjide yüzde 142,06, sermaye malında yüzde 63,25 oldu.

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409 MADDENİN 354'ÜNDE ARTIŞ OLDU

Ocak 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 28,63 ile sağlık oldu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜNDE

Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında aylık bazda artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme ve yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

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MERKEZ BANKASI’NIN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon raporunda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8’den yüzde 23,2'ye yükseldi. 2023 yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 7'den yüzde 8,2'ye revize edildi.

NEBATİ: ENFLASYON NİSANDA ZİRVE YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Nisan ayında zirveye ulaşacağını fakat yüzde 50 seviyesini aşmayacağını söyledi. Bakan Nebati daha önce enflasyonun Ocak ayında zirve yapacağını düşündüklerini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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Okuyucu Yorumları 67 yorum
Sayın ekonomi profesörümüzü tebrik eder başarılarının devamını dilerim
Benim cüzdanıma göre enflasyon %123
ocak aralıktan şubat ocaktan mart şubattan daha iyi olacak

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