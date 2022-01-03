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Son dakika: Memur-Sen'den 'ek zam' açıklaması

03.01.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği maaş zammı belli olmasıyla birlikte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ilk açıklama geldi. Yalçın, enflasyon rakamlarının ardından "Ek zam şart olmuştur" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Memur-Sen'den 'ek zam' açıklaması

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memur ve emeklilerin zam oranı da netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 22,48 ek zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25,48 zam alacak.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, açıklanan enflasyon oranlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ek zam şart olmuştur" açıklaması yaptı. Yalçın, "Kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı yüzde 22,48 olarak belli oldu." dedi.

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Yalçın'ın paylaşımları şu şekilde:

"1-TÜİK tarafından açıklanan yüzde 13,58 Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte; yıllık enflasyon yüzde 36,08’i buldu. 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı yüzde 22,48 olarak belli oldu.

2-Kısacası Aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki; “hedefler tutmadı, tahminler şaştı”. Covid-19 pandemisinin de etkisiyle; küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketlilik, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor.

3-Mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve K.G. Hakem Kurulu kararı ile 2021 için yüzde 3 + yüzde 3 oranındaki artışlar; enflasyona sadece yenilmedi, EZİLDİ. Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır.

4-Diğer taraftan, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyon artarken maaşlar erimeye, gelir dağılımında adaletsizlik büyümeye devam etti. Nitekim buna bağlı olarak yeni yılla birlikte, zamlar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

5-Yeni yılla birlikte; doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV’ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, “Ek Protokol” ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir.

6-Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam sahada memnuniyet üretmişken, aynı zorluklarla geçim mücadelesi veren kamu görevlileri ve emeklileri görmezden gelinemez, vergi muafiyetinin “yeterli zam” olarak gösterilmeye çalışılması da kabul edilemez.

7-Vergi muafiyetinin eşit gelir artışı sağlamadığı yaptığımız analizler sonucunda herkes tarafından anlaşılmıştır. Yine, alım gücündeki kaybın enflasyon farkı ödemesiyle telafi edilemeyecek olduğu da net olarak bilinmelidir.

8- Bu itibarla, 15 Ocak’ta maaşlara yansıyacak şekilde Ek Protokol ile Ek Zam/İlave Ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibariyle hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz."

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