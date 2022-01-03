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SON DAKİKA: Enflasyon rakamlarıyla birlikte 2022 emekli ve memur zammı da belli oldu! İşte imam, öğretmen, polis memur ve emekli zamları...

03.01.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika emekli ve memur zammı haberleri... Asgari ücretten sonra milyonlarca kişinin beklediği emekli ve memur zamları da belli oldu. İmam, hemşire, polis ve öğretmen maaşları ne kadar oldu? Memur ve memur emeklileri 6 ay için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu. Bu rakamlara göre polis ve öğretmen maaşları da belirlendi. Aralık ayındaki enflasyon ise %13.58 arttı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Enflasyon rakamlarıyla birlikte 2022 emekli ve memur zammı da belli oldu! İşte imam, öğretmen, polis memur ve emekli zamları...

Son dakika zam haberi: 2022 emekli ve memur zamları netleşti. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.54 oranındaki zamla birlikte milyonlarca emekli ve memur 2022 zam oranına kilitlendi. 2021 enflasyon rakamının yüzde 36.08 olarak açıklanmasının ardından hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları da netleşmiş oldu. Kritik veriler sonrası vatandaşlar internette "Emekli ve memur zammı ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar? 2022 öğretmen,polis, hemşire ve memur maaşları" aramalarına yanıt bulmaya çalışıyor. Son dakika haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ocak zammı yüzde 25.48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22.48 olarak ortaya çıktı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon rakamlarının ardından "Ek zam şart olmuştur" açıklamasını yaptı. İşte 2022 memur ve emeklilerin ocak ayı zamlı maaşlarıyla ilgili son gelişmeler ve memur-emekli ocak ayı zamlı maaş tablosu...

SON DAKİKA | 2022 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2022 ORANI BELLİ OLDU

2022 memur ve emekli maaş zamları için son dakika haberi az önce geldi. Aralık 2021'de enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Açıklanan son verilere göre 2022 memur ve memur emeklisine yapılacak zam 5+22.48 oldu.

20222'DE HANGİ MEMUR NE KADAR ZAMLI MAAŞ ALACAK? ÖĞRETMEN, HAMŞİRE, POLİS, BEKÇİ, İMAM...

Yapılan zamlarla birlikte 2022 memur zamları merak edilirken, Polisin, hemşirenin, imamın, öğretmenin, genel müdürün ve bekçinin Ocak 2022 zamlı maaşları da netleşti.

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Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşı (TL) şöyle:

Görev Aralık maaşı Ocak maaşı

Hademe (15/1) 4.102 5.228

Hizmetli (15/1) 4.102 5.228

Mübaşir (11/1) 4.359 5.556

Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638

Memur (9/1) 4.424 5.639

Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752

İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998

Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044

İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070

Müezzin (9/1) 4.762 6.070

Şef (7/1) 4.789 6.104

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221

Öğretmen (9/1) 4.941 6.298

Vaiz (9/1) 5.016 6.393

Hemşire (9/1) 5.237 6.675

Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675

Ebe (9/1) 5.244 6.684

Programcı (9/1) 5.395 6.876

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920

Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730

Polis (11/1) 6.502 8.287

Mühendis (7/1) 6.883 8.773

Komiser (8/1) 6.987 8.906

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041

Başkomiser (8/1) 7.102 9.052

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421

Müfettiş (7/1) 7.836 9.988

Uzman (7/1) 7.915 10.088

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708

Kaymakam (4/1) 8.933 11.386

AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir. (Posta)

2022 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

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Yeni zamlarla birlikte En düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya yükseldi.

MEMUR-SEN'DEN "EK ZAM ŞART" OLDU AÇIKLAMASI

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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ek zam şart olmuştur" dedi.

Yalçın'ın paylaşımları şu şekilde:

''Ek zam şart olmuştur. TÜİK tarafından açıklanan %13,58 Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte; yıllık enflasyon %36,08’i buldu. 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu %25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %22,48 olarak belli oldu.

Kısacası Aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki; 'hedefler tutmadı, tahminler şaştı.' Covid-19 pandemisinin de etkisiyle; küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketlilik, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor.

Mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve K.G. Hakem Kurulu kararı ile 2021 için %3+%3 oranındaki artışlar; enflasyona sadece yenilmedi, ezildi. Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır.

Diğer taraftan, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyon artarken maaşlar erimeye, gelir dağılımında adaletsizlik büyümeye devam etti. Nitekim buna bağlı olarak yeni yılla birlikte, zamlar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

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Yeni yılla birlikte; doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV’ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, 'Ek Protokol' ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir.

Asgari ücrete yapılan %50 zam sahada memnuniyet üretmişken, aynı zorluklarla geçim mücadelesi veren kamu görevlileri ve emeklileri görmezden gelinemez, vergi muafiyetinin 'yeterli zam' olarak gösterilmeye çalışılması da kabul edilemez.

Vergi muafiyetinin eşit gelir artışı sağlamadığı yaptığımız analizler sonucunda herkes tarafından anlaşılmıştır. Yine, alım gücündeki kaybın enflasyon farkı ödemesiyle telafi edilemeyecek olduğu da net olarak bilinmelidir.

Bu itibarla, 15 Ocak’ta maaşlara yansıyacak şekilde Ek Protokol ile Ek Zam/İlave Ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibariyle hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz.''

2022 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI VE ZAM ORANLARI

EMEKLI

Ocak ayında en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı. Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor. Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı.

2022 EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 764 liradan 2 bin 214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 663 liradan 2 bin 87 liraya çıktı.

İktidar, memur ve emeklilere bu zamların dışında ek zam yapma sözü de vermişti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Ek zammın kesinleşmesi halinde bu maaşlara belirlenen oranlarda ek zamlar yapılacak.

En düşük memur maaşı: 5.665

En düşük memur emeklisi aylığı: 4.037

En düşük işçi emeklisi aylığı: 2.041

En düşük esnaf emeklisi aylığı: 2.214

En düşük çiftçi emeklisi aylığı 2.087

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
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