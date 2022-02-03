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Son dakika: Enflasyon verisi sonrası dolar ve altın fiyatlarının ilk tepkisi

03.02.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları ve dolar kuru canlı, güncel ve anlık rakamları bugün de merakla takip ediliyor. Altın ve dolar için etkili yoğun veri gündemi olan yatırımcılar yurt içinde ve yurt dışında açıklanan verilere odaklanmış durumda. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ocak ayı enflasyon oranları açıklandı. Veri sonrasında "Gram altın ne kadar? 3 Şubat Perşembe dolar kaç TL?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için İslam Memiş’ten kritik değerlendirmeler geldi...

Son dakika: Enflasyon verisi sonrası dolar ve altın fiyatlarının ilk tepkisi

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. Aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon yüzde 48.69'a yükseldi. Böylelikle enflasyonda Aralık ayında görülen 19 yılın zirve seviyesi yenilenmiş oldu.

Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53 çıktı.

Dolar/TL son dönemde işlem gördüğü 13,50 seviyesinden geri çekilerek hafta başında 13,30 liraya kadar düşmüştü. Dün en yüksek 13,57 seviyesini gören kur günü 13,46’dan kapattı. Dolar/TL kuru enflasyon rakamları öncesinde güne yükselişle başlayarak 13,62 seviyesinden değerleniyordu. Kur şu sıralar 13,58 seviyesinden işlem görüyor.

Son dakika haberi: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı: 19 yılın zirvesi...Son dakika haberi: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı: 19 yılın zirvesi...

GRAM ALTIN

Dünü 773 liradan kapatan gram altın ise 3 Şubat sabahında yüzde 1,34 değer kazanarak 785 liradan güne başlamıştı. Enflasyon verisi öncesinde 790 lirayı gören altının gram fiyatı da veri sonrasında 788 lira seviyelerinde hareket ediyor.

"TÜRK LİRASINDA DAHA FAZLA DEĞER KAYBI YAŞANMASINI BEKLEMİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Japon Haber ajansı Nikkei’ye verdiği röportajda, Türk lirasındaki daha fazla değer kaybı yaşanmasını beklemediklerini söyleyerek, göreve başladığı tarihteki döviz kurları ile yıl sonundaki döviz kurları arasında herhangi bir dengesizlik olmayacağını dile getirdi.

İSLAM MEMİŞ: KARŞIMIZDA YENİDEN GERİLEYEN BİR GRAM ALTIN OLABİLİR

Gram altında 770-800 lira aralığının takip edileceğini ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Youtube kanalında yaptığı değerlendirmesinde, “Ancak gram altın/TL fiyatında da yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Gram altın fiyatında dolar kurunu takip etmeye devam ediyoruz. Dolar kuru nereye gram altın oraya. Şubat ayı için hem döviz hem de gram altın tarafında yüzde 25’lik alım fırsatı için beklemeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası’nın bir faiz kararı olacak. Burada da faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini şu anki koşullarda tahmin ediyorum. Dolayısıyla yeniden karşımızda gerileyen bir gram altın olabilir diye tahmin ediyorum. Bu gerileme de hem döviz hem de altın için zaten yüzde 75 yatırım yapan yatırımcının yüzde 25’lik alım fırsatı yakalayacağına işaret ediyor. O yüzde 750 lira destek seviyesini önemsiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“FED MANİPÜLE ETSE DE YÜKSELECEK…”

Ons altın fiyatlarının ise 1790-1830 dolar aralığına sıkıştığının altını çizen İslam Memiş, “Dolar endeksinde bir gerileme altın ons fiyatında toparlanmaya neden oldu. Ons altındaki bu yükselişlerin de 1808 dolar seviyesine kadar devam etti. 1808 dolar seviyesi test edildi ancak kalıcı olmadı. 1790 devamında 1785 dolar seviyesi destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında jeopolitik koşulları takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

Fed’in piyasaları manipüle ettiğine dikkat çeken İslam Memiş şunları söyledi:
“Fed tekrardan sahneye çıktı ve 3-4 yıl önceki politikalarını uygulamaya başladılar. ‘Fed 50 baz puan faiz arttırabilir’ söylemiyle yeniden piyasaları manipüle etmeye başladı. Fed üyelerinin söylemle piyasaları baskılayacağının işaretini bize vermiş oldu. Geçen yıl bu baskılama süreci 6 aydı. Bu yıl başarılı olacaklarını tahmin etmiyorum. Geçen yıl bütün yüzleri göründü. Geçici enflasyon söylemi ile piyasaları baskıladılar. Tam yılı tamamlayınca da bu söylemden vazgeçtiler. Enflasyon fiyatlamasında ons altındaki düşüşlerin kesinlikle alım fırsatı sunacağını ve bu gerilemelerin de kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. 2021 yılında manipüle ettikleri ons altındaki düşüşlerin 2022’de enflasyon fiyatlamasıyla birlikte 2000 dolar seviyelerinin üzerine hızlı ataklar görebileceğimizi düşünüyorum. Kısa vadede negatif görünümünü devam ettirebilir ama orta ve uzun vadede kesinlikle 2000 dolar seviyesinin üzerini beklemeye devam edeceğim. Ben söylemleri inandırıcı bulmadığımı ifade etmek istiyorum.”

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Enflasyon
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