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Son Dakika: EPDK'dan gizli zam yapan akaryakıt şirketlerine inceleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2021 09:12 | Son Güncelleme

EPDK'dan gizli zam yapan akaryakıt şirketlerine inceleme başlatıldığını EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı.

Son Dakika: EPDK'dan gizli zam yapan akaryakıt şirketlerine inceleme

EPDK, gizli zam yapan akaryakıt dağıtım şirketlerine yönelik olarak inceleme başlattı. EPDK Başkanı Yılmaz, "Akaryakıtta kar oyunlarına asla izin vermeyiz" dedi.

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