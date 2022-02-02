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Son dakika: Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Akkuyu cevabı: Yakında ikinci nükleer enerji santrali geliyor

02.02.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Akkuyu Nükleer enerji santrali hakkında yaptığı ‘elektriği 3 kat daha pahalı kullanacaklar’ açıklamasına yanıt verdi: Erdoğan, “Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün. Bak Bay Kemal yakında ikinci nükleer enerji santrali geliyor” dedi.

Son dakika: Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Akkuyu cevabı: Yakında ikinci nükleer enerji santrali geliyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi tamamen kendi modeliyle dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine sokacak yeni bir atılımın içerisindeyiz" dedi.

FAİZ VE ENFLASYON MESAJI

20 Aralık tarihinin kırılma noktası olduğunu söyleyen Erdoğan, "Faiz konusunda dayatmaları ısrarlı ve kararla bir mücadelenin ardından etkisiz hale getirdik, yüksek enflasyon sarmalını da her geçen ay azaltarak bir süre sonra bertaraf edeceğiz" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA AKKUYU ÇIKIŞI

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde Akkuyu Nükleer Enerji santrali hakkında açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün. Bak Bay Kemal yakında ikinci nükleer enerji santrali geliyor. 100 bin megavata Türkiye'nin enerjisini çıkaran iktidar biziz. Geceliği 100 bin liralık otelden yapacağınız yayınlara bu millet kanmaz.”

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken iddia! ‘Üç kat daha pahalı kullanacaklar…’Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken iddia! ‘Üç kat daha pahalı kullanacaklar…’

KEMAL KILIÇDAROĞLU: ÜÇ KAT DAHA PAHALI KULLANACAKLAR…

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu enerji fiyatlarına ilişkin en önemli tehlikenin ‘pahalı Akkuyu elektriği’ olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Akkuyu’da üretilecek elektriğin kilovat saatinin KDV hariç alım garantili 12,35 (dolar) cent olduğunu anımsatarak, “Normalde dünya ortalaması bunun 3’te birine yakın. Akkuyu Nükleer Santrali devreye girdiği zaman sanayici üç katı pahalı elektrik kullanacak” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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