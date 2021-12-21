Son dakika: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte dolardaki sert düşüş sonrası 22 Aralık altın fiyatları...

Son dakika haberi! Milyonlarca vatandaş dün geceden beri dolar ve altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Dün bir ara 18 TL seviyelerine gelen dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 13 TL'ye kadar düştü. Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modelinde TL mevduat hesaplarına kur farkı düzenlemesi, memur maaşındaki vergilerin kaldırılması gibi detaylar var. 22 Aralık detaylı ve güncel altın fiyatları burada...

SON DAKİKA: GÜNCEL 22 ARALIK GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 778,08

SATIŞ: 778,26

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 704,41

SATIŞ: 727,16

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.434,00

SATIŞ: 3.2.674,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.217,00

SATIŞ: 2.1.340,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 4.901,47

SATIŞ: 5.5.391,95

KULPLU REŞAT ALTIN

ALIŞ: 4.903,69

SATIŞ: 5.5.394,20

22 AYAR ALTIN TL/Gr

ALIŞ: 686,29

SATIŞ:720,83

18 AYAR ALTIN TL/Gr

ALIŞ: 568,11

SATIŞ: 568,24

14 AYAR ALTIN TL/Gr

ALIŞ: 419,67

SATIŞ: 497,92

KAPALIÇARŞI ZİYNET 2.5

ALIŞ: 16.569,25

SATIŞ: 16.842,37

KAPALIÇARŞI ZİYNET 5 li

ALIŞ: 33.570,26

SATIŞ: 34.241,92

ALTIN (ONS)

ALIŞ: 1.790,84

SATIŞ: 1.791,24

ALTIN ($/KG)

ALIŞ: 57.312,00

SATIŞ 57.324,00

ALTIN (EURO/KG)

ALIŞ: 65.100,00

SATIŞ: 65.113,00

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