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Son dakika: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte dolardaki sert düşüş sonrası 22 Aralık altın fiyatları...

21.12.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram ve çeyrek altın fiyatlarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından döviz kurunda sert düşüş yaşanmıştı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modelinde memura müjdeler peş peşe sıralandı. Aynı şekilde TL hesaplarına da kur farkı düzenlemesi geliyor. Bin TL'yi gören gram altın 750 TL seviyelerine kadar düşmüştü. Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte dolardaki sert düşüş sonrası 22 Aralık altın fiyatları...

Son dakika haberi! Milyonlarca vatandaş dün geceden beri dolar ve altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Dün bir ara 18 TL seviyelerine gelen dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 13 TL'ye kadar düştü. Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modelinde TL mevduat hesaplarına kur farkı düzenlemesi, memur maaşındaki vergilerin kaldırılması gibi detaylar var. 22 Aralık detaylı ve güncel altın fiyatları burada...

SON DAKİKA: GÜNCEL 22 ARALIK GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN
ALIŞ: 778,08
SATIŞ: 778,26

22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 704,41
SATIŞ: 727,16

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.434,00
SATIŞ: 3.2.674,00

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.217,00
SATIŞ: 2.1.340,00

22 aralık altın fiyatları ne 22 aralık altında son durum altın kaç oldu çeyrek altın yarım altın gram altın 22 ayar gram altın kaç lira (1)

REŞAT ALTIN
ALIŞ: 4.901,47
SATIŞ: 5.5.391,95

KULPLU REŞAT ALTIN
ALIŞ: 4.903,69
SATIŞ: 5.5.394,20

22 AYAR ALTIN TL/Gr
ALIŞ: 686,29
SATIŞ:720,83

18 AYAR ALTIN TL/Gr
ALIŞ: 568,11
SATIŞ: 568,24

22 aralık altın fiyatları ne 22 aralık altında son durum altın kaç oldu çeyrek altın yarım altın gram altın 22 ayar gram altın kaç lira (2)

14 AYAR ALTIN TL/Gr
ALIŞ: 419,67
SATIŞ: 497,92

KAPALIÇARŞI ZİYNET 2.5
ALIŞ: 16.569,25
SATIŞ: 16.842,37

KAPALIÇARŞI ZİYNET 5 li
ALIŞ: 33.570,26
SATIŞ: 34.241,92

ALTIN (ONS)
ALIŞ: 1.790,84
SATIŞ: 1.791,24

22 aralık altın fiyatları ne 22 aralık altında son durum altın kaç oldu çeyrek altın yarım altın gram altın 22 ayar gram altın kaç lira (3)

ALTIN ($/KG)
ALIŞ: 57.312,00
SATIŞ 57.324,00

ALTIN (EURO/KG)
ALIŞ: 65.100,00
SATIŞ: 65.113,00

SON DAKİKA: Erdoğan ekonomi paketini açıkladı dolar ve euro düşmeye başladı! Bugün Dolar ve Euro ne kadar oldu?SON DAKİKA: Erdoğan ekonomi paketini açıkladı dolar ve euro düşmeye başladı! Bugün Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Detaylı listeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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