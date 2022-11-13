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SON DAKİKA | EYT'de yaş ve prim şartı netleşti maaş hesapları başladı! Tarih belli oldu, Ocak 15'ten sonra şimdi de Şubat heyecanı...

13.11.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesi için geri sayım sürerken son dakik haberleri de yakından takip edilmeye devam ediliyor. Ocak ayı içerisinde yasalaşması beklenen EYT düzenlemesiyle ilk başta 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Yaş ve prim şartıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den çok önemli açıklamalar gelirken, EYT düzenlemesinden faydalanacak vatandaşların ilk maaşını alacakları tarih de netleşti. İşte EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | EYT'de yaş ve prim şartı netleşti maaş hesapları başladı! Tarih belli oldu, Ocak 15'ten sonra şimdi de Şubat heyecanı...

Son dakika: EYT düzenlemesi için artık gözler Meclis'e çevrildi. Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için geri sayım başladı. Aralık ayı içerisinde Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra 15 Ocak'ta yasalaşması bekleniyor. Merakla beklenen düzenlemede yaş ve prim şartı netleşirken, "EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı da belli oldu.

BAKAN BİLGİN: EYT'DE 1,5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olabileceğini söyledi. Bakan Bilgin konu hakkında, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" ifadelerini kullandı.

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EYT'DE YAŞ VE PRİM ŞARTI DEĞİŞMEYECEK

Daha sonra bir açıklama daha yapan Bakan Bilgin, EYT'de yaş ve prim şartının değişmeyeceğini duyurdu.

Bilgin, "EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400. Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur." dedi.

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EYT İLK MAAŞIN ALINACAĞI TARİH

Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası Habertürk yayınında EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Şartları sağlayanın emekli olacağını belirten Bayram, "Şu anda ben EYT'liyim diyen kişi 1,5 milyon kişi. Prim gün sayısını doldurmayanlar, sigortalılık süresini doldurmayanlar, bunları doldurdukça emekli olacak. Sayın Nebati'nin söylediğine göre, 15 Ocak'ta bu yasalaşacak. Yasalaştıktan sonra vatandaşlarımız dilekçe ile başvuracak. SGK kanununa göre, bir sonraki ay emekli maaşı bağlanacak. Yani ocak ayında yasalaşmasının ardından vatandaşlar başvurursa ilk maaş şubat ayında alınacak." ifadelerini kullandı.

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