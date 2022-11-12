SON DAKİKA | EYT'de Bakan Bilgin duyurdu, herkes PRİM VE YAŞ şartındaki o detayı merak etti! 'İhtiyaç var, mümkün değil!'

Son dakika EYT haberleri… Türkiye’nin gündeminde EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile asgari ücret var. Ocak 2023 itibarıyla çalışma hayatında çok kritik yeni düzenlemelere gidilecek. Bunlardan en önemlisi ise emekli olmak için yaşa takılanların durumu. Yıllardır dile getirilen ancak bir türlü olumlu karşılanmayan EYT düzenlemesi için bu yıl ilk kez olumlu bir adım atılarak çalışma hayatındaki düzenlemeler için sıraya konulmuştu. Ve Bakan Bilgin bir süredir tek formül üzerinden çalışmaları yürütülen EYT yasası için en net açıklamayı yaptı. Staj ve çıraklığın dahil edilmediği EYT düzenlemesinde kapsam netleşerek, yıl ve prim şartı açıklığa kavuştu. İlk kez ise rakam paylaşıldı.

SON DAKİKA: EYT’DE DETAYLAR NETLEŞİYOR

Dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Aralık ayında Meclis’e gelerek Ocak 2023’te yasalaşması beklenen EYT hakkında milyonları heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. “Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var” diyerek ilk kez rakam paylaşan Bakan Bilgin, yaş ve prim şartına ilişkinse şunları söyledi:

“Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400. İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil.”

EYT’DE PRİM VE YAŞ ŞARTI İÇİN FLAŞ YORUM: ‘İHTİYAÇ VAR, MÜMKÜN DEĞİL’

Peki Bakan Bilgin’in açıklamaları ne anlama geliyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın en çok merak ettiği konuya ilişkin AYBÜ Sosyal Araştırma Merkezi Md. Yrd. Tarkan Zengin Kanal D Ana Haber’e açıklamada bulundu. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısının her durumda yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olduğunun altını çizen Tarkan Zengin, “8 Eylül 1999 öncesini ilgilendiriyordu. Şimdi rakam da bir anlamda netleşmiş oldu. Yaş şartı kaldırıldığı zaman zaten kişilerin normalde emekli olması için belli bir hizmet süresi ve aynı şekilde prim gününe ihtiyacı var. Dolayısıyla bunun kaldırılması mümkün değil” dedi.

EYT YASASI NE KADAR SÜRE YÜRÜRLÜKTE KALACAK?

Prim gün sayısı ve sigortalılık hizmet süresini karşılamayanlar ise EYT düzenlemesi çıksa bile emekli olamayacak. Vatandaşın kafasındaki bir başka merak edilen soru ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çıkarılacak kanunun ne kadar süre yürürlükte kalacağı. Bu konu da henüz netliğe kavuşmadı ama uzman isim, kişilerin mutlaka hem sigortalılık sürelerini hem de prim ödeme gün sayılarını doldurması gerektiğini dile getirdi. Zengin, “Ama bu doldurma süresi 8 Eylül 1999 öncesindeki yasanın mevcut hali ile mi olacak, yoksa ona ilave birtakım başka maddeler eklenecek mi bilmiyoruz. Onu kanun teklifi çıktığında net bir şekilde göreceğiz” dedi.

EYT’DE TEK FORMÜL ESKİ YASANIN KALDIRILMASI OLABİLİR

EYT düzenlemesinde kulislerde konuşulan ise mağduriyete yol açan 4447 sayılı kanunun ve 4759 sayılı kanunun ilgili maddelerinin yürürlükten kaldırılacağına yönelik bir çalışmanın daha ön planda olduğu.



